सपा में घमासान, दो पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप

आगरा में समाजवादी पार्टी के अंदर मची आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है. जिसके बाद सपा से जुड़े दो पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. पहले सपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका खान ने महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए सपा मुखिया से कार्रवाई की गुहार लगाई. जिसके बाद महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

खबर के मुताबिक सपा नेता मोनिका नाज खान ने अपनी ही पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास, नासिर हुसैन और जमील अब्बास समेत कई कार्यकर्ताओं पर उसे लगातार प्रताड़ित करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया था. सपा नेत्री ने सपा मुखिया से गुहार लगाते हुए सम्मान वापस दिलाने और कार्रवाई की मांग को लेकर आवाज उठाई थी.

राम आश्रय की SP में वापसी केशव मौर्य बोले- 'तीन तिकड़म से नहीं पलटेगी बाजी'

चुनाव से पहले सपा में घमासान

मोनिका ने 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पहुंचकर आत्महत्या कर लेंगी. मोनिका ने कहा कि उसने अखिलेश यादव को राखी बांधकर भाई माना है. उन्हें उम्मीद है कि सपा मुखिया उन्हें न्याय और सम्मान दिलाएंगे. इन आरोपों के बाद सपा संगठन में हलचल तेज हो गई.

सपा के महानगर पदाधिकारियों में मचे सिर फुटोव्वल बीच महानगर अध्यक्ष जमीला खान और उपाध्यक्ष नासिर हुसैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. उन्होंने अपने साथ अनहोनी होने की आशंका जताई और पार्टी नेतृत्व से स्वतंत्र जांच की माँग की है.

जमील खान ने आरोप लगाया कि मोनिका नाज खान ने मुझे धमकी दी और कहा कि तू जहा्ं भी मिलेगा तुझे पीटा जाएगा. ये महिला मेरे साथ कोई भी घटना करा सकती है. आए दिन गुंडों को मेरे घर पर भेजा जा रहा है. जिसकी वजह से मैं आज व्यथित होकर सपा में सारे पदों से इस्तीफा देता हूं. वहीं शब्बीर अब्बास ने मोनिका नाज के आरोपों से साफ इनकार किया है.

'चुनाव आयोग खिलौने की..', TMC की सिंबल फ्रीज करने पर बोले इमरान मसूद