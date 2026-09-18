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सपा में घमासान, दो पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप

यूपी चुनाव से पहले आगरा में समाजवादी पार्टी के अंदर मचा घमासान खुलकर सामने आ गया है. सपा नेत्री मोनिका नाज और महानगर अध्यक्ष जमील अब्बास ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 18 Sep 2026 02:24 PM (IST)
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आगरा में समाजवादी पार्टी के अंदर मची आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है. जिसके बाद सपा से जुड़े दो पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. पहले सपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका खान ने महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए सपा मुखिया से कार्रवाई की गुहार लगाई. जिसके बाद महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. 

खबर के मुताबिक सपा नेता मोनिका नाज खान ने अपनी ही पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास, नासिर हुसैन और जमील अब्बास समेत कई कार्यकर्ताओं पर उसे लगातार प्रताड़ित करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया था. सपा नेत्री ने सपा मुखिया से गुहार लगाते हुए सम्मान वापस दिलाने और कार्रवाई की मांग को लेकर आवाज उठाई थी. 

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चुनाव से पहले सपा में घमासान

मोनिका ने 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पहुंचकर आत्महत्या कर लेंगी. मोनिका ने कहा कि उसने अखिलेश यादव को राखी बांधकर भाई माना है. उन्हें उम्मीद है कि सपा मुखिया उन्हें न्याय और सम्मान दिलाएंगे. इन आरोपों के बाद सपा संगठन में हलचल तेज हो गई. 

सपा के महानगर पदाधिकारियों में मचे सिर फुटोव्वल बीच महानगर अध्यक्ष जमीला खान और उपाध्यक्ष नासिर हुसैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. उन्होंने अपने साथ अनहोनी होने की आशंका जताई और पार्टी नेतृत्व से स्वतंत्र जांच की माँग की है. 

जमील खान ने आरोप लगाया कि मोनिका नाज खान ने मुझे धमकी दी और कहा कि तू जहा्ं भी मिलेगा तुझे पीटा जाएगा. ये महिला मेरे साथ कोई भी घटना करा सकती है. आए दिन गुंडों को मेरे घर पर भेजा जा रहा है. जिसकी वजह से मैं आज व्यथित होकर सपा में सारे पदों से इस्तीफा देता हूं. वहीं शब्बीर अब्बास ने मोनिका नाज के आरोपों से साफ इनकार किया है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:24 PM (IST)
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