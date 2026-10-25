यूपी में वाल्मीकि जयंती पर 26 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सोमवार 25 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई. अवकाश के संबंध में शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल-कॉलेज और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में अवकाश रहेगा.

उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टियों के क्रम एक और सरकारी छुट्टी मिलने जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 25 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश किए जाने की घोषणा की गई है. यानी दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.

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शासन स्तर पर विचार के बाद अवकाश की घोषणा

विज्ञप्ति में बताया गया कि, "शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है. उक्त लिये गए निर्णय के आलोक में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है. यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा."

19 अक्टूबर को महानवमीं पर घोषित किया गया था अवकाश

आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को महानवमीं के अवसर पर अवकाश की घोषणा की गई थी. अब दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है. बताते चलें कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर देशभर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, साथ ही महर्षि वाल्मीकि की झांकियां भी निकाली जाती हैं.

वाल्मीकि आश्रम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाल्मीकि जयंती पर सोमवार को कानपुर के बिठूर पहुंचेंगे. योगी आदित्यनाथ यहां वाल्मीकि आश्रम में रामायण पाठ व पूजा में शामिल होंगे और महर्षि वाल्मीकि को अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे.

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