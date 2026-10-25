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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में वाल्मीकि जयंती पर 26 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा, आदेश जारी

यूपी में वाल्मीकि जयंती पर 26 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सोमवार 25 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई. शासन की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 25 Oct 2026 07:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सोमवार 25 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई. अवकाश के संबंध में शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल-कॉलेज और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में अवकाश रहेगा.

उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टियों के क्रम एक और सरकारी छुट्टी मिलने जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 25 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश किए जाने की घोषणा की गई है. यानी दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.

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शासन स्तर पर विचार के बाद अवकाश की घोषणा

विज्ञप्ति में बताया गया कि, "शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है. उक्त लिये गए निर्णय के आलोक में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है. यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा."

19 अक्टूबर को महानवमीं पर घोषित किया गया था अवकाश

आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को महानवमीं के अवसर पर अवकाश की घोषणा की गई थी. अब दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है. बताते चलें कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर देशभर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, साथ ही महर्षि वाल्मीकि की झांकियां भी निकाली जाती हैं.

वाल्मीकि आश्रम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाल्मीकि जयंती पर सोमवार को कानपुर के बिठूर पहुंचेंगे. योगी आदित्यनाथ यहां वाल्मीकि आश्रम में रामायण पाठ व पूजा में शामिल होंगे और महर्षि वाल्मीकि को अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:06 PM (IST)
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UP NEWS UP Holiday News
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