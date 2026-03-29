हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: 'अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया', AIMIM नेता ने बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र

UP News: 'अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया', AIMIM नेता ने बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र

UP News: यूपी चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, AIMIM ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसरार अहमद ने कहा कि सपा से मुसलमानों का विश्वास अब खत्म हो चुका है.

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 29 Mar 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. सभी प्रमुख दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं और अपने-अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हैं. इसी बीच बयानबाजी का स्तर भी लगातार तीखा होता जा रहा है. AIMIM समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से थोड़ी खफा-खपा लग रही है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि AIMIM ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है. पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयानों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. इससे प्रदेश की राजनीति और गर्म हो गई है.

मुसलमानों का विश्वास हट गया- AIMIM

इसरार अहमद ने कहा, "अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया है. वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के नेता हुआ करते थे, जिसकी वजह से मुसलमान समाजवादी को वोट देता था. अखिलेश यादव के पिता जी ने खुद यह कहा था कि अखिलेश मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, उनसे रंजिश रखते हैं"

राम मंदिर बयान पर AIMIM का पलटवार

अखिलेश यादव के राम मंदिर जाकर दर्शन करने और अपने गृह जनपद में मंदिर निर्माण से जुड़े बयान पर AIMIM ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. इसरार अहमद ने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि वे जो अपने गृह जनपद में जो मंदिर निर्माण करवा रहा हूं फिर मैं भागते हुए अयोध्या जाऊंगा. उन्होंने सवाल उठाया कि मुलायम सिंह यादव जी जिस बाबरी मस्जिद के हिफाजत में वहां कारसेवकों पर गोलियां चलवा रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी उस एजेंडे से हट रही है.

मुलायम विरासत और सपा पर सवाल

इसरार अहमद ने अपने बयान में मुलायम सिंह यादव की विरासत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों का नेता माना जाता था, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए थे. उन्होंने कहा, "लोग समझ गए हैं कि लोगों ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह क्यों कहा था क्योंकि जो लोग बाबरी मस्जिद को ढहाने गए बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए उन पर उन्होंने गोली चलवा दी थी, उसी बुनियाद पर मुसलमान उन्हें अपने नेता मानता था."

सपा का जनाधार खिसका, आखिरी चुनाव- AIMIM

इसरार अहमद ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ समझौते किए, जिसमें मुलायम सिंह को पद्म सम्मान और आजम खान के जेल जाने जैसे मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इससे सपा की साख को नुकसान पहुंचा है.

उन्होंने साफ कहा, "मुसलमानों का विश्वास अब सपा से हट चुका है, अब अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखाता है कि वे कितने घबराए हुए हैं, वो बेचैन हैं उनका जनाधार जा चुका है, मैं ये ऐलान करता हूं कि ये समाजवादी पार्टी का आखिरी चुनाव है." उन्होंने कहा कि सपा अब एक “दगी हुई तोप” की तरह हो जाएगी और चुनाव के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 29 Mar 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया', AIMIM नेता ने बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र
'अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया', AIMIM नेता ने बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘PDA की रैली INDIA गठबंधन का शंखनाद’, सुरेन्द्र राजपूत का अखिलेश यादव की चुनावी सभा पर बयान
‘PDA की रैली INDIA गठबंधन का शंखनाद’, सुरेन्द्र राजपूत का अखिलेश यादव की चुनावी सभा पर बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शादीशुदा पुरुषों के लिव-इन वाले फैसले पर कोर्ट का यू-टर्न! दो अलग मामलों को लेकर उठे सवाल
शादीशुदा पुरुषों के लिव-इन वाले फैसले पर कोर्ट का यू-टर्न! दो अलग मामलों को लेकर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मऊ में भीषण सड़क हादसा, अयोध्या से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पेड़ से टकराई, 40 लोग घायल
यूपी: मऊ में भीषण सड़क हादसा, अयोध्या से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पेड़ से टकराई, 40 लोग घायल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
LIVE: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
हेल्थ
Cyclospora Cayetanensis: ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?
ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
ब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक
ब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget