उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा छात्रा से अनैतिक डिमांड और पेपर लीक का मुद्दा गरमा गया है. ऑडियो वायरल होने के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग की है. उधर मामला बढ़ता देख लखनऊ पुलिस हरकत में आई और हसनगंज थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ अभी जारी है.

ऑडियो क्लिप में आरोपी प्रोफेसर छात्रा पर मिलने का दबाब डाल रहा है. यही नहीं उसने दो पेपर लीक कर छात्रा को लालच भी दिया कि किसी भी तरह मिलने आ जाए. पूरे विश्वविद्यालय परिसर में इस घटना को लेकर छात्र-छात्राओं में आक्रोश है. घटना को लेकर अभी शिक्षक संगठनों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह एक छात्रा को पेपर लीक और मदद के बहाने जबरन अपने पास मिलने के लिए बुला रहे हैं. जबकि छात्रा मना कर रही है कि उसकी पूरी तैयारी है.लेकिन आरोपी प्रोफेसर लगातार मिलने के लिए दबाब डाल रहा है. घटना के बाद छात्रा दहशत में है. इसके साथ ही इस घटना ने विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर पेपर कैसे कोई प्रोफेसर लीक कर सकता है.

ऑडियो क्लिप वायरल होते ही छात्र संगठनों में आक्रोश भर गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग के साथ उसे तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है. छात्रों का कहना है कि इस तरह से विश्वविद्यालय के साथ ही छात्र और गुरु परंपरा को गहरा धक्का लगा है. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द कार्रवाई को लेकर चेताया है. साथ ही इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की गयी है, जिन्होंने पेपर लीक करवाया.

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