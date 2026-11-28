उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो जारी दिया है. 26 नवंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा इसमें महिलाओं और युवाओं के साथ किसानों को भी साधने की कोशिश की है. सालाना एक लाख करोड़ की पांच प्रमुख योजनाओं का ऐलान कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश की है.

वहीं अखिलेश के इन वादों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं सपा चीफ के ये वादे हवा-हवाई न निकलें. इसी बीच सपा ने मेनिफेस्टो में पांचों प्रमुख योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी है कि किस योजना में कितने खर्च होंगे. इसके मुताबिक साल में कुल 81,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि 18,200 करोड़ रूपए अनअलोकेटेड रहेंगे.

महिला समृद्धि योजना - 41,000 करोड़ रुपये (सबसे बड़ा हिस्सा)

समाजवादी पार्टी के मेनिफेस्टो में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये (प्रति माह करीब 3,333 रुपये) दिए जाने का प्रावधान है. इस योजना में अधिकतम 1 करोड़ महिलाओं तक लाभ सीमित रखा गया है. कुल राशि का इसमें 41 फीसदी खर्च होगा यानी 41, 000 करोड़ रुपये. इसमें लाभ राशि के साथ ही डिलीवरी कॉस्ट व बफर भी शामिल है. सपा का तर्क है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी. इससे परिवार की आए भी बढ़ेगी.

किसान ऋण माफी योजना - सालाना 15,000 करोड़ रुपये

प्रदेश में किसानों को लाभ देने के लिए, करीब 90 लाख किसानों को औसतन 50,000 रुपये की कर्ज माफी दी जाएगी. इस योजना में किसी भी किसान को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की माफी मिलेगी. योजना में तीन साल में कुल 45,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, यानी हर साल 15,000 करोड़ रुपये. सपा के मुताबिक, इससे कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी और किसान कर्ज के बोझ से मुक्त होकर खेती पर ध्यान दे सकेंगे.

महिला माइक्रोफाइनेंस राहत योजना -11,000 करोड़ रुपये

महिला माइक्रोफाइनेंस राहत योजना में प्रदेश की 53 लाख महिलाओं को एक बार 20,000 रुपये की राहत दी जाएगी. इसके बाद ब्याज सब्सिडी का प्रावधान रहेगा.

पहले साल इस पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दूसरे साल से ब्याज सब्सिडी करीब 3,100 करोड़ रुपये सालाना रहने का अनुमान है. यह लाभ महिला को दिया जाएगा, न कि हर लोन अकाउंट पर. सपा का दावा है कि इससे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और छोटे कारोबार को मजबूती मिलेगी.

स्किल्ड यूथ सपोर्ट योजना - 9,900 करोड़ रुपये

युवाओं को आकर्षित करने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 16 लाख युवाओं तक को 12 महीने के लिए प्रति माह 5,000 रुपये (कुल 60,000 रुपये प्रति व्यक्ति) दिए जाएंगे.इस योजना पर 9,900 करोड़ रुपये का अनुमान है. इसमें सिर्फ एक बार ही लाभ मिलेगा और आधार तथा ईपीएफओ रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन के बाद ही भुगतान होगा.

कन्या विद्याधन योजना- पहले साल 4,900 करोड़ रुपये

प्रदेश में कक्षा 12 पास करने के बाद छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सालाना 40,000 रुपये दिए जाएंगे. इसमें अधिकतम 3 साल तक लाभ मिलेगा. हर साल करीब 12 लाख नई छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. पहले साल 4,900 करोड़ रुपये खर्च होंगे. साल 2 में दो बैच चलने से यह 9,800 करोड़ और साल 3 से तीन बैच के साथ 14,700 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. भुगतान नामांकन के प्रमाण पर निर्भर करेगा. सपा का तर्क है कि इससे गरीब परिवारों की बेटियां बिना आर्थिक बोझ के आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगी.

18, 200 करोड़ रुपये जरूरत के मुताबिक खर्च होंगे

पार्टी का इन पांच योजनाओं पर 81,800 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान है. बाकी जो 18,200 करोड़ रुपये हैं, उन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किए जायेगा. सपा का दावा है कि बेहतर राजस्व प्रबंधन, मौजूदा योजनाओं के कन्वर्जेंस और संसाधनों के कुशल उपयोग से यह राशि जुटाई जाएगी.

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