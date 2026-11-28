सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने डिलिमिटेशन बिल और समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे और कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर खुलकर अपनी बात रखी. कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि डिलिमिटेशन के बहाने देश में विभिन्न समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि डिलिमिटेशन के नाम पर प्रतिनिधित्व के साथ खेल करने का प्रयास किया जाएगा. पिछले 12 सालों से लगातार ऐसा हो रहा है. उन्होंने कहा कि जस्टिस गवई ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में भी जातिगत असंतुलन देखने को मिल रहा है. उनके मुताबिक, यह सब संविधान को कमजोर करने की कोशिश है.

उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व काफी कम हो सकता है. उन्होंने कहा कि संविधान भारत की आत्मा है और उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है. इससे देश के सामाजिक ताने-बाने पर असर पड़ेगा.

डीएमके और एनसीपी के रुख पर उठाए सवाल

इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके और एनसीपी के बिल के समर्थन की बात पर इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये दल किस वजह से ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने डीएमके के इस रुख को ऐतिहासिक भूल बताया. वहीं, एनसीपी को लेकर कहा कि उसका यह कदम उसके राजनीतिक अस्तित्व के लिए भी घातक साबित हो सकता है.

समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि जब दोनों दल बैठेंगे तो बातचीत के जरिए फैसला हो जाएगा. उन्होंने कहा कि जो बातें उन्हें कांग्रेस नेतृत्व के सामने रखनी थीं, वे रख चुके हैं और पार्टी को हर स्थिति से अवगत करा दिया है.

उन्होंने कहा कि वह अपने लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के हित में बात कर रहे हैं. वह कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और पार्टी के हितों को सामने रखना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने साफ कहा कि लखनऊ में बैठकर कोई सूची जारी कर दे और कांग्रेस उसे स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं होगा.

बीजेपी को हराना है तो इसकी गारंटी राहुल गांधी

इमरान मसूद ने यह भी बताया कि 10 तारीख को सहारनपुर से उनके अभियान की शुरुआत लगभग तय है. समाजवादी पार्टी की ओर से उन पर लगाए जा रहे आरोपों पर इमरान मसूद ने कहा कि वह खुद को नेता नहीं, बल्कि पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं. उन्होंने कहा कि उनके लिए पार्टी का हित सर्वोपरि है. उत्तर प्रदेश में अगर ईमानदारी से बीजेपी को हराना है तो इसकी गारंटी राहुल गांधी हैं.

राकेश राठौर से मतभेदों पर भी दिया जवाब

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के साथ मतभेदों की चर्चा पर इमरान मसूद ने कहा कि उनकी उनसे बात हो चुकी है. उन्होंने राकेश राठौर को अपना साथी और सांसद बताया. मसूद ने कहा कि कुछ लोगों का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला होता है, लेकिन उनका मन साफ होता है. परिवार में भी छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं. उन्होंने बताया कि राकेश राठौर जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे.