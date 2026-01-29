'सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला खुशी की बात', UGC के नियमों पर रोक के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गुरुवार (29 जनवरी) को अयोध्या पहुंचे, जहां पुलिस लाइन हेलीपैड पर बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया. अयोध्या की पावन धरती पर पहुंचते ही डिप्टी सीएम ने सबसे पहले राम लला, हनुमान जी और मां सरयू को नमन किया. उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक भी है.

वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय देश के लिए सम्मान और गर्व की बात होती है. उन्होंने यह भी दोहराया कि राम मंदिर का निर्माण भी न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसले से ही संभव हो सका, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है.

संतों के चरणों में प्रणाम करना हर राम भक्त का कर्तव्य- डिप्टी सीएम

इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात को लेकर कहा कि संतों के चरणों में प्रणाम करना हर राम भक्त और राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है. उन्होंने इसे अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी बताया. भदरसा रेप कांड के आरोपी मोईद खान के बरी होने के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सरकार अदालत के फैसलों का सम्मान करती है.

वहीं मोईद खान की संपत्ति पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई बताया. अयोध्या जिला जेल से दो कैदियों के फरार होने की घटना पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देने की बात कही. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा.

विभागीय बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे डिप्टी सीएम

इसके अलावा उन्होंने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए 15 लाख से अधिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा को बड़ी राहत बताया. डिप्टी सीएम अपने दौरे के दौरान विभागीय बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.