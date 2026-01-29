हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला खुशी की बात', UGC के नियमों पर रोक के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य

'सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला खुशी की बात', UGC के नियमों पर रोक के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य

UP News: अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात को लेकर कहा कि संतों के चरणों में प्रणाम करना हर राम भक्त और राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Jan 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गुरुवार (29 जनवरी) को अयोध्या पहुंचे, जहां पुलिस लाइन हेलीपैड पर बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया. अयोध्या की पावन धरती पर पहुंचते ही डिप्टी सीएम ने सबसे पहले राम लला, हनुमान जी और मां सरयू को नमन किया. उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक भी है.

वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय देश के लिए सम्मान और गर्व की बात होती है. उन्होंने यह भी दोहराया कि राम मंदिर का निर्माण भी न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसले से ही संभव हो सका, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है.

संतों के चरणों में प्रणाम करना हर राम भक्त का कर्तव्य- डिप्टी सीएम

इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात को लेकर कहा कि संतों के चरणों में प्रणाम करना हर राम भक्त और राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है. उन्होंने इसे अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी बताया. भदरसा रेप कांड के आरोपी मोईद खान के बरी होने के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सरकार अदालत के फैसलों का सम्मान करती है.

वहीं मोईद खान की संपत्ति पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई बताया. अयोध्या जिला जेल से दो कैदियों के फरार होने की घटना पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देने की बात कही. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा.

विभागीय बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे डिप्टी सीएम

इसके अलावा उन्होंने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए 15 लाख से अधिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा को बड़ी राहत बताया. डिप्टी सीएम अपने दौरे के दौरान विभागीय बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

Published at : 29 Jan 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
UGC BJP UP NEWS KESHAV PRASAD MAURYA SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
ट्रेंडिंग
स्नो फॉल देखने गया था शख्स और टेंट में फंस गया अकेला, पुलिस ने पीठ पर बैठाकर बचाई जान, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
स्नो फॉल देखने गया था शख्स और टेंट में फंस गया अकेला, पुलिस ने पीठ पर बैठाकर बचाई जान, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
यूटिलिटी
किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
शिक्षा
UPSC CSE Notification: यूपीएससी जल्द जारी कर सकता है सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन, यहां देखें आवेदन का पूरा तरीका
यूपीएससी जल्द जारी कर सकता है सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन, यहां देखें आवेदन का पूरा तरीका
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget