बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर CM योगी का बड़ा बयान, कहा- 'आज दिन खास, विवादित ढांचा...'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन विवादित ढांचा हटाया गया था.

दरअसल एक कार्यक्रम में उनसे सवाल किया गया था कि नारा दिया जाता है कि 'अभी अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है' क्या अब मथुरा की बारी है? तो इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि हम सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं.

एचटी के खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत पर किसी भी समाज को गौरव होना चाहिए. अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनने पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि सीएम योगी बोले सभी ने उस फैसले को स्वीकारा और आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. आज ही के दिन ही वह विवादित ढांचा हटाया गया था. एक कलंक हटा और एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य हुआ.

सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद

सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, जिसने पेश किए गए फैक्ट्स और सबूतों की एकमत से समीक्षा की और फैसला सुनाया. यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है कि सभी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को माना. उन्होंने कहा कि निमित्त जो भी बना हो लेकिन आज आने वाले पीढ़ी के लिए देश के विकास के लिए यह अभियान एक उदहारण बनेगा.

छिड़ सकती है नई बहस

सीएम योगी का काशी-मथुरा को लेकर कहा गया कि ‘पहुंचेगे और पहुंच चुके हैं’. देश की राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है. वाराणसी और मथुरा दोनों विवादित स्थलों का मामला कोर्ट में है. इस तरह की व्याख्या ने बीजेपी और उसके भीतर संघ की दृष्टि को सामने रख दिया है.