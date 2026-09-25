UP: कांग्रेस पर बरसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बोले- 'सत्ता के लिए पागल...'

उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सत्ता-वियोग में बेचैन हैं, पागल हो गए हैं. राहुल गांधी सहित उनको लगता है कि एक गरीब मां-बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया. उस पर तो वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे. लेकिन जनता जिसको बैठाना चाहेगी वही बैठेगा. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है."

सीजेपी के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "ये छात्रसंघ की लड़ाई की बात कर रहे हैं. क्या ये कभी छात्रों की लड़ाई लड़े? अगर राजनीति की बात करनी है तो राजनीति के लिए राजनीतिक दल हैं. में कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी एंगल से ये आम आदमी पार्टी के इशारे पर इस प्रकार की बातें बोलने का काम करते हैं, फिर राहुल गांधी के इशारे पर बोलने का काम करते हैं. लेकिन जनादेश क्या कहता है? युवा क्या कहता है? अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव हुआ, कांग्रेस चारों खाने चित्त पड़ गई. बीजेपी के विचारों को समर्थन देने वाला ABVP विजयी हो गई."

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अखिलेश यादव पर साधा निशाना

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ में डीएवी इंटर कॉलेज में बीजेपी विधायक अनिल पाराशर द्वारा आयोजित हनुमान कथा में शामिल होने पहुंचे थे. उन्होंने अखिलेश यादव के रथ यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, "देखिए पहला तो ये आप जान लीजिए कि ना तो देश में 2047 तक कांग्रेस आने वाली है और ना उत्तर प्रदेश में 2047 तक समाजवादी पार्टी आने वाली है."

बीजेपी की जीत का दावा

उन्होंने आगे कहा, " मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने से किसी को कोई नहीं रोकता है. देखें अच्छे-अच्छे सपने. लेकिन जब 2027 का रिजल्ट आएगा तो अभी से ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि हार जाएंगे तो क्या आरोप लगाएंगे. तो इनके पास केवल यही है कि अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार कर लें और जब मगरमच्छी आंसू बहाना होगा, 27 का रिजल्ट आने के बाद तब बहाएंगे. लेकिन उत्तर प्रदेश में कमल खिला है, कमल खिलने जा रहा है और 47 तक कमल खिला रहेगा. क्योंकि विकसित भारत को विकसित उत्तर प्रदेश न कांग्रेस बना सकती है न सपा बना सकती है, वो भाजपा ही बना सकती है. जो भाजपा के विरोधी हैं और जो भाजपा का विरोधी है, वो चाहे एक होकर के लड़े तब भी कमल खिलेगा, अलग-अलग लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा."

चुनाव आयोग पर आरोपों को विपक्ष को लिया आड़े हाथों

डिप्टी सीएम ने चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों पर कहा, बयान वीरता में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता. लेकिन मैं यह मानता हूं कि ये जो विरोधी दल के लोग हैं, इनको मीठा-मीठा गप और तीखा-तीखा थू - वही स्थिति है. जहां चुनाव जीत जाएं वहां भाजपा का ग्राफ गिर गया है, मोदी का ग्राफ गिर गया है और जहां चुनाव हार जाएं वहां EVM खराब हो गई है, चुनाव आयोग खराब हो गया है और वोट की चोरी कर ली गई है. इस प्रकार के फर्जी आरोप लगाते हैं, जैसे इनका फर्जी PDA है, जैसे इनका तथाकथित नजरों में गिरा हुआ नेतृत्व है, वैसे ही इनके घटिया आरोप हैं."

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