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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड- SDRF मौके पर

ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड- SDRF मौके पर

ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर में रात करीब 1 बजे केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, SDRF और बादलपुर पुलिस मौके पर पहुंची.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 25 Sep 2026 07:33 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और बादलपुर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

(खबर अपडेट को जा रही है)

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 25 Sep 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
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