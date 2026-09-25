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ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड- SDRF मौके पर
ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर में रात करीब 1 बजे केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, SDRF और बादलपुर पुलिस मौके पर पहुंची.
ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और बादलपुर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
(खबर अपडेट को जा रही है)
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