'जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं...', दशहरा पर बोले पूर्व मंत्री सुरेश राणा

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में विजयदशमी पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया. इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने रामलीला में भगवान श्रीराम का आशीर्वाद लिया. वहीं विरोधी दलों पर भी जमकर निशाना साधा. पूर्व मंत्री ने कहा कि जो राम का नहीं. वो किसी काम का नहीं.

सुरेश राणा विजय दशमी के अवसर पर शामली के श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर 57 वर्षों से चली आ रही रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए भगवान श्रीराम के आदर्शों और सनातन संस्कृति का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का सरंक्षण करना जरूरी है. जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं.

विजय दशमी पर दिया बड़ा संदेश

सुरेश राणा के इस बयान की कार्यक्रम के दौरान काफी चर्चा रही. विजयदशमी के पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को सत्य की राह पर चलने और बुराई का त्याग करने का संदेश दिया. इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ आई थी, जिसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिसकर्मी तैनात रहे, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व

इस दौरान रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया. भगवान श्रीराम की सेना भव्य शोभायात्रा के साथ युद्ध स्थल पर पहुंची, जहां प्रभु श्रीराम ने अधर्म के प्रतीक रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया. इसके बाद रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया.

पुतलों के धू-धू कर जलते ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. पुतला दहन के दौरान आतिशबाजी से आसमान रोशनी से जगमगा उठा. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया.

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