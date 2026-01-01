यूपी में नए साल की आस्था से शुरुआत, काशी-मथुरा और अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

उत्तर प्रदेश में नए साल पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. अयोध्या में भव्य राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं. ताकि साल के पहले दिन ईश्वर के आशीर्वाद के साथ नव वर्ष की शुरुआत कर सकें.

नए साल के पहले दिन अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुँच रहे हैं. देर रात से ही मंदिर में भक्तों भी भीड़ लंबी-लंबी क़तार में भगवान के दर्शनों के लिए इंतज़ार करती दिखाई दी. लोग घंटों लाइन लगाकर रामलला की एक झलक के लिए बेताब दिखे.

रामलला के दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु

इस मौके पर श्रद्धालु मंदिर में ढोल मजीरें की थाप पर नाचते और झूमते दिखाई दिए. भक्तों का कहना है कि नए साल में वो रामलला के दर्शन कर अपने आप को धन्य करने आए हैं. कहा जाता है कि अगर अपने इष्ट देव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर अगर कोई कार्य शुरू करें तो वह कार्य अवश्य पूर्ण होता है.

अयोध्या में भक्तों के सैलाब को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. भक्तों की भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है. ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके और श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शनों में दिक़्क़त न हो. अयोध्या में उमड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि युवाओं का रुझान अब सनातन और आस्था की तरफ बढ़ रहा है.

काशी विश्वनाथ में दिखा भक्तों में जोश

ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सामने आईं. जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे. इस दौरान एबीपी लाइव से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने अपना जोश और उत्साह व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि नए साल के पहले दिन भगवान विश्वनाथ के दर्शन हों और हम सब इससे बहुत ख़ुश है.

बांके बिहारी मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की कतार

मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी में भी नए साल के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी. श्रद्धालु देर रात से ही भगवान के दर्शनों के लिए क़तार में खड़े दिखाई दिए. घंटों इंतज़ार के बाद भी उनका जोश और उत्साह कम नहीं हुआ. वहीं श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है. कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया हैं. वहीं भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 5 जनवरी तक भक्तों से मंदिर नहीं आने की अपील की है.

इनपुट- वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी, अयोध्या से बलराम की रिपोर्ट

हरिद्वार: नए साल पर मां मनसा देवी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने पूजा-पाठ से की शुरुआत



