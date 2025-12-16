मुरादाबाद: बीजेपी पर जमकर बरसे अजय राय, SIR पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय मंगलवार (16 दिसंबर) को मुरादाबाद पहुंचे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने एसआईआर अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के बीच कथित दूरी समेत कई मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी.

अजय राय ने कहा कि एसआईआर अभियान जल्दबाजी में चलाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि इस अभियान के दबाव में 17 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं. जो सरकार और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करता है.

सीएम योगी को लेकर क्या बोले अजय राय?

अजय राय ने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ जागे हैं, लेकिन वे अपनी ही चाल में फंस चुके हैं और खुद परेशान हैं. प्रदेश को बुलडोजर की राजनीति, घर तोड़ने, अत्याचार और वर्गवाद से बर्बाद कर दिया गया है.

पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना करते हुए अजय राय ने कहा कि पंडित नेहरू ने पूरे देश को माला की तरह पिरोकर आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि सीएम योगी नेहरू का हजारवां हिस्सा भी नहीं हैं.

अजय राय ने लगाए ये आरोप

अजय राय ने आरोप लगाया कि गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोला जा रहा है, तस्करों को संरक्षण दिया जा रहा है, और तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया गया.

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार (14 दिसंबर) को कांग्रेस की रैली हुई. इसको लेकर अजय राय ने कहा कि मंच से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया. रैली में आम जनता मौजूद थी.

बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर क्या कहा?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सीएम योगी और पंकज चौधरी के बीच तालमेल नहीं है. इससे साफ हो गया है कि योगी सरकार और केंद्र के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा.

इस बीच घुसपैठियों के मुद्दे पर अजय राय ने बीजेपी से मांग करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए आरएसएस में हैं. पहले उनकी पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए.