बस्ती में कोडीन विवाद के बीच थोक दवा व्यापारियों पर एक्शन, औषधि विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के बस्ती में दवा कारोबारियों में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है. जिले में दवा के थोक कारोबारियों का हब कहे जाने वाले साहू मार्केट में औषधीय अधिकारियों ने छापा मारा. जहां दवाओं के सैंपल भी लिए गए. इस दौरान कई दुकानदार दवाओं की खरीद-फरोख्त का रजिस्टर तक नहीं दिखा पाए.

कोडीन कफ सिरप को लेकर यूपी की एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. जिसके बाद जनपद में कफ सिरप का कारोबार करने वाले व्यापारियों की जांच कर रही है. इसी क्रम में औषधि विभाग की टीम कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर में स्थित साहू मार्केट पहुंची. इस बाजार को दवा के थोक कारोबारियों का गढ़ माना जाता है.

औषधि विभाग ने की छापेमारी

सोमवार देर शाम औषधि निरीक्षक अरविंद यादव ने मार्केट में स्थित ईस्टर्न ड्रग एजेंसी पर छापा मारा और दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान एक थोक व्यापारी से जब डीआई अरविंद यादव ने पिछले छह माह के दौरान कोडीन व नारकोटिक्स के श्रेणी में आने वाली दवाओं के बेचने का ब्योरा मांगा तो दुकान के मालिक जवाब नहीं दे पाए.

जिसके बाद टीम ने फिर से पूरी दुकान की गहन जांच की और दवाओं के सैंपल लिए. जाते जाते विभागीय अधिकारियों ने पिछले 6 महीनों में हुई खरीद-फरोख्त का रजिस्टर तलब किया है ताकि विश्लेषण के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके.

एजेंसियों की रडार पर थोक दवाओं का व्यापारी

जानकारी के मुताबिक दुकानदार जावेद कई बार विदेश यात्रा कर चुका है. इनपुट के अनुसार दुकानदार प्रति माह चार से पांच बार नेपाल की यात्रा करता है. इतना ही नहीं जावेद के पास करीब 60 कंपनियों का स्टाकिस्ट होने के चलते दवाओं का बड़ा कारोबारी है. इस कारोबार में शेड्यूल एच की दवाओं का धंधा भी शामिल है.

ये दवा विक्रेता बस्ती पुलिस, एसआईटी व अन्य कुछ एजेंसियों की रडार पर है. बता दें कि जबसे यूपी में कोडीन कफ सिरप के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है जब जनपद में कई दवा व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जिसमें अभी तक 6 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है और 2 दुकानों पर FIR भी लिखी गई है.

जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप की लगभग पौने दो लाख शीशियों की खरीद और बिक्री का डेटा गायब है. जिसको देखते हुए विभाग जगह जगह छापेमारी के साथ साथ उनके सैम्पल भी लिए जा रहे.

'जहां-जहां SIR ठीक नहीं हुआ, वहां विधायकों का टिकट कटना तय', सीएम योगी ने दी सख्त चेतावनी



