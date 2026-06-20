महोबा में CM योगी के दौरे की तैयारी तेज, गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि से फूंकेंगे मिशन-27 का शंखनाद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 21 जून को बुंदेलखंड के दो दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंच रहे हैं. यहां वह अपने आराध्य गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरि पर्वत पर विशेष पूजा-अर्चना करेंगे और जिले को करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे.

सीएम योगी का हेलीकॉप्टर सुबह 10:35 बजे महोबा पुलिस लाइन में लैंड करेगा. इसके बाद वह सीधे सिद्ध बाबा धाम (गोरखगिरि) पहुंचकर गुरु गोरखनाथ की पूजा करेंगे. योगी सरकार इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. यहां चट्टानों पर उकेरी गई कलाकृतियां, सीढ़ियां, ध्यान केंद्र और ओपन एयर थिएटर का निरीक्षण भी सीएम करेंगे.

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मोदी मैदान में विशाल जनसभा

पुलिस लाइन स्थित मोदी मैदान में दोपहर 11:15 बजे विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. मुख्यमंत्री यहां महोबा सदर और चरखारी विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

कचहरी भवन व ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण

सीएम योगी मुख्यालय में बन रहे 55 करोड़ रुपये लागत के नए कचहरी भवन और ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं. स्थानीय लोग लंबे समय से एम्स की मांग कर रहे हैं, ऐसे में इस दौरे से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है. एडीएम कुंवर पंकज और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. दोपहर 12:25 बजे सीएम योगी महोबा से हमीरपुर के राठ कस्बे के लिए रवाना होंगे. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बुंदेलखंड दौरे के जरिए सीएम योगी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर रहे हैं.

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