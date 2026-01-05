आगरा-ग्वालियर हाईवे पर घने कोहरे के चलते 7 वाहनों की टक्कर, दर्दनाक हादसे में दो की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार तडके सुबह आगरा-ग्वालियर मार्ग पर कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते बड़ा हादसा हो गया. थाना इरादत नाहर में 7 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमे दो लोगों की मौत हो गयी, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भिजवाया और वाहन अलग कर रास्ता शुरू करवाया.

शुरूआती जानकारी में ग्वालियर हाइवे पर सुबह पांच ट्रक और दो कार आपस में टकरा गयीं. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी. कई की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है.

सुबह छह बजे के आसपास हुआ हादसा

ग्रामीणों के मुताबिक हादसा तकरीबन छह बजे के आसपास हुआ. एकाएक वाहन कोहरे के कारण टकराते चले गए और फिर चीख-पुकार मच गयी. कोहरा इतना घना था कि वाहन चालकों को आगे का 10-15 मीटर तक दिखाई नहीं दे रहा था. ग्रामीणों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी. जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली. वाहनों को अलग कर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला. हाइवे से वाहन अलग किए गए और रास्ता शुरू करवाया.

छह गंभीर रूप से घायल

पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया और मृतकों की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया जा रहा है. छह की हालत नाजुक बनी हुई है. हादसे के बाद काफी देर तक यातायात बाधित रहा, फ़िलहाल अब स्थिति सामान्य है. पुलिस ने वाहन चालकों से कोहरे में स्पीड कम रखने की अपील की है. ताकि हादसों में जनहानि को रोका जा सके.

कोहरे में हादसे ने पुलिस-प्रशासन के इंतजामों को भी धता बता दिया है, जिनमे सभी हाइवे पर स्पीड लिमिट तय की गयी थी. इसके साथ ही हाइवे किनारे फॉग लाइट और संकेतक भी कहीं नजर नहीं आए.