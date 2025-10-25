हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक

CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक

Noida Airport News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का स्थलीय निरीक्षण किया. सीएम ने यह सिर्फ हवाई अड्डा नहीं बल्कि आर्थिक विकास का प्रवेश द्वार है.

By : विवेक राय, रविन्द्र जयंत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 07:35 PM (IST)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार (25 अक्टूबर 2025) को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉमेस्टिक टर्मिनल, उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया.

इसके बाद मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के बोर्डरूम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) और एयरपोर्ट निर्माण एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. जिसमें परियोजना की प्रगति, आगामी कार्ययोजना और उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई.

'उद्घाटन समारोह की तैयारियों में न बरती जाए शिथिलता'

इस दौरान, सीएम योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा, इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और समन्वय सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएँ और उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए.

सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और यात्री सुविधा बेहतर करने पर जोर

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और यात्री सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया. साथ ही सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए ठोस और समन्वित कार्ययोजना तैयार करने को कहा. एयरपोर्ट से जुड़ी सड़क और मेट्रो लिंक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए गए. 

बैठक में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने नागरिक उड्डयन, सुरक्षा, विस्फोटक निरोधक दस्ता, नियंत्रण इकाई, उप स्टेशन और आधारभूत संरचना से संबंधित अद्यतन जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे के संचालन से जुड़े सभी तकनीकी, सुरक्षा एवं प्रशासनिक पहलुओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

सुरक्षा व्यवस्था चाक- चौबंध रखने के निर्देश

सीओओ किरण जैन ने एनआईए अनुज्ञा निर्गमन, यात्री सुरक्षा, रनवे, वायुसंचालन परीक्षण और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की. मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुदृढ़ और चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए तथा कहा कि किसी भी प्रकार की शिथिलता अस्वीकार्य होगी.

मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे से सड़क संपर्क, माल परिवहन संपर्क, अग्निशमन केंद्र, जल शोधन संयंत्र, जलभराव निस्तारण एवं वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की. नायल के सीईओ राकेश कुमार सिंह और नोडल अफसर शैलेन्द्र भाटिया ने प्रगति और कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में अवगत कराया. 

'गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया जाए विशेष ध्यान'

मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं. उन्होंने निर्देश दिये कि हवाई अड्डे के सभी कार्यों की प्रगति नियमित रूप से समीक्षा कर गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए.
     
मुख्यमंत्री ने आगामी जनसभा एवं रैली की तैयारियों की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभा स्थल पर भूमि समतलीकरण, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा, पेयजल, शौचालय और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखा जाए ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. 

नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरुआत में टेक-ऑफ कर सकती है उड़ान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसभा स्थल तक पहुंचने वाले सभी मार्गों पर यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुचारू रखी जाए तथा संपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंध, स्वच्छता एवं प्रकाश की व्यवस्था उच्च स्तर की सुनिश्चित की जाए. सीएम योगी का यह दौरा एयरपोर्ट की तैयारियों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के शुरूआती दिनों में यहां से पहली उड़ान टेक-ऑफ कर सकती है.

मुख्यमंत्री ने बैठक में एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े सभी प्रमुख विभागों और एजेंसियों की प्रगति रिपोर्ट पर बारीकी से चर्चा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी कार्य लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधूरे कार्यों को समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि निर्धारित समय में एयरपोर्ट संचालन शुरू हो सके.

'उत्तर भारत के आर्थिक विकास का नया प्रवेश द्वार'

सीएम योगी ने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर भारत के आर्थिक विकास का नया प्रवेश द्वार साबित होगा. एयरपोर्ट संचालन शुरू होने पर निवेश, व्यापार और रोजगार के बड़े अवसर तैयार होंगे. उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया.

जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण कराए जाने वाले हिस्से का क्षेत्रफल 3,300 एकड़ है, जबकि कुल 6,700 एकड़ भूमि का अब तक अधिग्रहण किया जा चुका है शेष 5,100 एकड़ भूमि अगले तीन माह में ली जाएगी. भूमि क्रय की लागत लगभग ₹5,000 करोड़ और एयरपोर्ट निर्माण की लागत ₹7,000 करोड़ है. 

प्रतिदिन एवरेज 150 उड़ानें होंगी संचालित

उद्घाटन के समय एयरपोर्ट एक रनवे के साथ क्रियाशील होगा और इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1.2 करोड़ होगी. साथ ही, औसतन प्रतिदिन 150 उड़ानें यहां से संचालित होंगी. भविष्य में यात्रियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक होने पर दूसरे रनवे का निर्माण शुरू हो जाएगा और दोनों रनवे मिलकर 7 करोड़ यात्रियों की सेवा करेंगे. जेवर एयरपोर्ट के पूर्ण स्वरूप में कुल 5 रनवे होंगे, इसका कुल क्षेत्रफल 11,750 एकड़ होगा और यह प्रतिवर्ष 30 करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा.

Published at : 25 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Noida Airport UP NEWS Yogi Adityanath NOIDA NEWS
Embed widget