हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

CM योगी ने की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा की. योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान निर्माण कंपनी के अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक निर्देश दिये.

By : बलराम पांडेय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Nov 2025 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज (27 नवंबर को) नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चल रहे कार्य की समीक्षा करने पहुंचे. उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की. साथ ही समीक्षा बैठक कर 15 दिसंबर तक सभी NOC और लाइसेंस के साथ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण करने की बात कही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि तय समय सीमा के तहत कार्य को पूर्ण किया जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को बड़ी बारीकी से देखा.

जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी रहे मौजूद

इस दौरान उनके साथ जनप्रतिनिधियों के अलावा एयरपोर्ट निर्माण कर रही कंपनी के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि किस तरह से एयरपोर्ट का निर्माण किया किया है और यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है.

तय सीमा सभी कार्य पूरा करने के निर्देश

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट निर्माण का कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों और यमुना प्राधिकरण के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तय समय सीमा के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य और एनओसी लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख का ऐलान किया जा सके.

निर्माण पूरा होने के बाद उड़ान तारीखों का होगा ऐलान

एयरपोर्ट निर्माण का कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि 15 दिसंबर तक एनओसी और एयरोड्रम लाइसेंस के साथ-साथ निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और उसके बाद कभी भी पहली उड़ान की तारीख का ऐलान किया जा सकता है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट की समीक्षा के बाद नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो भी खिचवाई.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 27 Nov 2025 08:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath NOIDA NEWS
