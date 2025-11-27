CM योगी ने की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज (27 नवंबर को) नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चल रहे कार्य की समीक्षा करने पहुंचे. उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की. साथ ही समीक्षा बैठक कर 15 दिसंबर तक सभी NOC और लाइसेंस के साथ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण करने की बात कही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि तय समय सीमा के तहत कार्य को पूर्ण किया जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को बड़ी बारीकी से देखा.

जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी रहे मौजूद

इस दौरान उनके साथ जनप्रतिनिधियों के अलावा एयरपोर्ट निर्माण कर रही कंपनी के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि किस तरह से एयरपोर्ट का निर्माण किया किया है और यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है.

तय सीमा सभी कार्य पूरा करने के निर्देश

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट निर्माण का कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों और यमुना प्राधिकरण के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तय समय सीमा के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य और एनओसी लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख का ऐलान किया जा सके.

निर्माण पूरा होने के बाद उड़ान तारीखों का होगा ऐलान

एयरपोर्ट निर्माण का कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि 15 दिसंबर तक एनओसी और एयरोड्रम लाइसेंस के साथ-साथ निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और उसके बाद कभी भी पहली उड़ान की तारीख का ऐलान किया जा सकता है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट की समीक्षा के बाद नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो भी खिचवाई.

