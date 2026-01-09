UP कैडर के IPS अधिकारी को केंद्र सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री को करेंगे रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी आनंद स्वरूप को नए विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के रूप में नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है.

एक सरकारी आदेश में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि वह मौजूदा विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) प्रवीण वशिष्ठ का स्थान लेंगे. उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी स्वरूप वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में महानिदेशक (जांच) के रूप में कार्यरत हैं.

आदेश में कहा गया है कि उनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 31 अगस्त, 2029 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, जारी रहेगा.

एसीसी ने सशस्त्र सीमा बल में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत 1994 बैच की आईपीएस अनुपमा नीलेकर चंद्रा को स्वरूप के स्थान पर एनएचआरसी में डीजी (आई) के रूप में नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी.