महिला आरक्षण बिल गिरा तो अपर्णा यादव ने जलाया सपा-कांग्रेस का झंडा, कहा- देश माफ नहीं करेगा

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के साथ ही परिसीमन बिल भी पास नहीं हो सका. इसे लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी क्रम में लखनऊ में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया. अपर्णा यादव ने लखनऊ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंड़ा भी जलाया.

अपर्णा यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा-"आज इस अंधेरी रात में मैं इन दुर्योधन और दुश्शासन रूपी राजनैतिक पार्टियों का झंडा जला कर सम्पूर्ण भारतीय नारी शक्ति की अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ."

उन्होंने आगे लिखा-"एक नारी होकर अगर आज मैं चुप रह जाती तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करती. इस प्रदर्शन के माध्यम से आज मैं इन विधर्मियों को बताने आयी हूँ कि भारतीय नारी के अधिकारों का विरोध इनको इनके सम्पूर्ण नाश से चुकाना होगा. देश की मात्र शक्ति और सारा देश इन कलयुगी दुश्शाशनों को को कभी माफ नहीं करेगा. जिस देश के बेटे कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुर्गा माता की जय बोल कर मौत से भी लड़ जाते हैं, वो देश इन महिला विरोधी ताकतों का सर कुचल कर रहेगा."

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अपर्णा यादव ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है. इससे पहले भी साल 1996, 1998 और 2003 में महिला आरक्षण से जुड़े प्रयासों को रोका गया था और अब 2026 में फिर वही स्थिति देखने को मिली है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, खासकर साधारण परिवारों से आने वाली महिलाओं को. उनके अनुसार, विपक्ष सिर्फ अपने परिवारों के लोगों को ही आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है.

VIDEO | Lucknow, Uttar Pradesh: Aparna Yadav, Vice Chairperson of the UP Women Commission says, "What has happened in Parliament, where this Bill was not passed, demonstrates opposition to women's dignity. The opposition has exposed its true face, and women of the country will… pic.twitter.com/1FvOR71Wmn — Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2026

महिलाओं का सम्मान नहीं करता विपक्ष

यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि देश की महिलाएं इस रवैये को कभी माफ नहीं करेंगी. यह महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान के खिलाफ एक बड़ा कदम है. उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि यह सोच समाज के लिए खतरनाक है. इसी के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन करने पहुंचीं. उन्होंने कहा कि यह एक 'काली रात' है, जो महिलाओं के सम्मान पर चोट करती है. उन्होंने विरोध जताते हुए विपक्ष की सोच की तुलना महाभारत के पात्र दुर्योधन और दुशासन से की. उनका कहना था कि जिस तरह महाभारत में महिलाओं का अपमान हुआ था, उसी तरह की मानसिकता आज भी कुछ लोगों में दिखाई दे रही है.

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अपर्णा यादव ने कार्यकर्ताओं संग जलाए झंडे

इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विपक्षी दलों के झंडे भी जलाए और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए मशाल जलाई. उन्होंने कहा कि यह विरोध केवल एक बिल के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए है.

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