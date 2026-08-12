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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: PG रूम में मिला युवती का शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका

नोएडा: PG रूम में मिला युवती का शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका

Noida News In Hindi: नोएडा के थाना सेक्टर-49 क्षेत्र में बरौला स्थित एक पीजी के कमरे में सोमवार को करीब 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 12 Aug 2026 08:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक पीजी के कमरे में युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, युवती की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका है. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला नोएडा के थाना सेक्टर-49 क्षेत्र में बरौला स्थित एक पीजी से सामने आया है, यहां पीजी के कमरे में सोमवार को करीब 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस के अनुसार, युवती की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.

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नौकरी की तलाश में आई थी युवती

नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि 10 अगस्त को बरौला स्थित एक पीजी के कमरे में युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-49 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती प्राइवेट नौकरी की तलाश में अपनी एक दोस्त के साथ आई हुई थी. जिस कमरे से उसका शव बरामद हुआ, वह उसकी दोस्त के कमरे के बगल में स्थित था.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और उसकी तलाश की जा रही है.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 12 Aug 2026 08:58 AM (IST)
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