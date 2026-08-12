नोएडा: PG रूम में मिला युवती का शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक पीजी के कमरे में युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, युवती की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका है. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला नोएडा के थाना सेक्टर-49 क्षेत्र में बरौला स्थित एक पीजी से सामने आया है, यहां पीजी के कमरे में सोमवार को करीब 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस के अनुसार, युवती की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.

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नौकरी की तलाश में आई थी युवती

नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि 10 अगस्त को बरौला स्थित एक पीजी के कमरे में युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-49 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती प्राइवेट नौकरी की तलाश में अपनी एक दोस्त के साथ आई हुई थी. जिस कमरे से उसका शव बरामद हुआ, वह उसकी दोस्त के कमरे के बगल में स्थित था.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और उसकी तलाश की जा रही है.

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