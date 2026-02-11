हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Budget 2026: यूपी में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने चला बड़ा दांव, बजट में किसानों को दिया खास तोहफा

UP Budget 2026: यूपी में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने चला बड़ा दांव, बजट में किसानों को दिया खास तोहफा

UP Budget 2026: यूपी के बजट में किसानों के लिए योगी सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिससे किसानों को लाभ होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Feb 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज प्रदेश का बजट 2026 पेश कर दिया है. इस बजट में किसानों का भी ख्याल रखा गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी. वित्त मंत्री ने बताया कि इस सरकार के कार्यकाल में अब तक हुए कामों को भी गिनाया. 

यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए  वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त यू.पी. एग्रीज परियोजना के तहत प्रदेश में एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच देना और किसानों की आय बढ़ाना है.

योगी सरकार के बजट में किसानों के लिए सौगात

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में किसानों का जिक्र करते हुए अपनी सरकार में हुए कामों को गिनाया. उन्होंने कहा- 

- हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रूपये से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है.
- यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपये से भी 90,802 करोड़ रुपये अधिक है.
- पेराई सत्र 2025-2026 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गयी है. इस बढ़ोत्तरी से गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा. 
- रबी विपणन वर्ष 2025-2026 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2,512 करोड रुपये का भुगतान किया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2025-2026 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9,710 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
- नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है.
- वर्ष 2025-2026 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अन्तर्गत दिनांक 19 दिसम्बर 2025 तक 10,257 करोड़ रुपये का ऋण वितरण कर 15 लाख 01 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया. 
- वर्ष 2025-2026 मे दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रुपये 600 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 30 नवम्बर, 2025 तक 205 करोड़ रुपये का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2017-2018 से 2024-2025 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5,110 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया. 
- वर्ष 2025-2026 में खरीफ के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है. 
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माह दिसम्बर, 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गई. 

Published at : 11 Feb 2026 12:16 PM (IST)
