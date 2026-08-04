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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी: अंकित कश्यप की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में लगी गोली

अमेठी: अंकित कश्यप की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में लगी गोली

Amethi News In Hindi: अमेठी के गौरीगंज में अंतरजातीय प्रेम विवाह की रंजिश में 22 वर्षीय अंकित कश्यप की हत्या कर दी गई. पुलिस ने मुठभेड़ (एनकाउंटर) के बाद मुख्य आरोपी सुकई यादव को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 04 Aug 2026 07:51 PM (IST)
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अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर-17 स्थित पूरे बान सिंह गांव में 22 वर्षीय अंकित कश्यप की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मंगलवार दोपहर टिकरिया के पास पुलिस और मुख्य आरोपी सुकई यादव के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में वह घायल हो गया. घायल आरोपी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद करने का दावा किया है.

पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने बताया कि इस कार्रवाई के साथ ही अंकित हत्याकांड में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीमों का गठन किया गया था. मुख्य आरोपी के फरार होने के कारण लगातार दबिश दी जा रही थी. मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों से पूछताछ पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जायेगा , जहां से जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी. मामले की विवेचना अभी भी जारी है और पुलिस अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है.

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हत्या के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा

सोमवार रात हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद मृतक अंकित के पिता की तहरीर पर गौरीगंज कोतवाली में मुख्य आरोपी सुकई यादव, सुंदर यादव सहित चार नामजद तथा अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी लगातार फरार चल रहा था.

अंतरजातीय प्रेम विवाह बना रंजिश की वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि अंकित कश्यप ने वर्ष 2023 में पड़ोस की युवती श्वेता यादव से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद दोनों दिल्ली में रह रहे थे और वहीं अपना जीवन यापन कर रहे थे. पुलिस के अनुसार, इसी विवाह को लेकर दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद और रंजिश चली आ रही थी. प्रारंभिक जांच में इसी रंजिश को हत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जारी है और विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बताया जा रहा है कि अंकित कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी श्वेता को दिल्ली में छोड़कर वहीं से अपने गांव आया था. इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई. अंकित अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बेटों को छोड़ गया है. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और न्याय की मांग की है. गांव में भी इस घटना के बाद शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुआ था प्रदर्शन

हत्या के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था. स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस, पीएसी तथा वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया था. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, हालांकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अभी भी एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 04 Aug 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
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