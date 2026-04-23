हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आसमान से बरस रही आग! 22 जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी, बाहर निकलना हुआ मुश्किल

यूपी में आसमान से बरस रही आग! 22 जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी, बाहर निकलना हुआ मुश्किल

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी की मार जारी है. प्रदेश में सभी जिलों में आसमान से आग बरस रही हैं. जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Apr 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश इन दिनों आग की भट्टी की तरह तप रहा है. इस बार अप्रैल के महीने में ही मई-जून जैसी गर्मी शुरू हो गई है. दिनभर चिलचिलाती धूप और लू चल रही है, जिससे गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. मौसम विभाग ने 26 अप्रैल तक प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म उष्ण हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. 27 अप्रैल से मौसम बदलेगी और यूपी की कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं. 

यूपी में आज भी प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. दिनभर आसमान साफ़ रहेगा और तेज धूप निकलेगी. इस दौरान कुछ जिलों में 20-25 किमी की रफ्तार से उष्ण हवाएं चलेंगी. प्रदेश में अगले कुछ दिन तक हीट वेव की चेतावनी दी गई है. हालांकि इसके बाद प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा. 26 अप्रैल के बाद दोनों संभागों में बारिश हो सकती है. 

भीषण गर्मी से बड़े शहरों का बुरा हाल

राजधानी लखनऊ में भी इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ हैं. दिन में धूप और लू की वजह से लोग घरों में दुबक गए हैं. सड़कें इन दिनों सुनसान दिख रही हैं. यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है. नोएडा-गाजियाबाद में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है. वहीं ताज नगरी आगरा, कानपुर, मेरठ जैसे शहरों में धूप परेशान कर रही है. 

इन जिलों में लू की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज पश्चिमी संभाग के आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, हरदोई और फर्रुखाबाद गर्मी और लू की चेतावनी दी है. गर्म हवाओं की वजह से ये जिले भट्टी की तरह तप रहे हैं. आसमान से आग बरस रही है. इन जिलों में भी आज प्रचंड लू का दौर जारी रहेगा. 

इसके अलावा वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाज़ीपुर में भी आज भीषण लू की चेतावनी दी गई है. 

बांदा रहा प्रदेश का सबसे गर्म जिला

बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है. यहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री के पार चला गया. इसके अलावा, सुल्तानपुर, प्रयागराज, हरदोई और झांसी भी प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे. इन जिलों में तापमान में 41-44 डिग्री के बीच बना हुआ हैं. जो सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक है. आज भी यहां चिलचिलाती धूप का सिलसिला जारी रहेगा. 

 

Published at : 23 Apr 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आसमान से बरस रही आग! 22 जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी, बाहर निकलना हुआ मुश्किल
यूपी में आसमान से बरस रही आग! 22 जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी, बाहर निकलना हुआ मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के बच्चों का इंतजार खत्म, कल जारी होगी रिजल्ट, ऐसे करें चेक
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के बच्चों का इंतजार खत्म, कल जारी होगी रिजल्ट, ऐसे करें चेक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाकू ट्रक ने मारी टक्कर, लगी आग, 11 की मौत
यूपी के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाकू ट्रक ने मारी टक्कर, लगी आग, 11 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
होमगार्ड भर्ती परीक्षा में नकल पर होगी सख्त कार्रवाई, CM योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
होमगार्ड भर्ती परीक्षा में नकल पर होगी सख्त कार्रवाई, CM योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
दिल्ली NCR
दिल्ली में आसमान से बरस रही आग! पारा 42 के पार, 24 अप्रैल से लू चलने पर और बढ़ेगी परेशानी
दिल्ली में आसमान से बरस रही आग! पारा 42 के पार, 24 अप्रैल से लू चलने पर और बढ़ेगी परेशानी
आईपीएल 2026
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने जोफ्रा आर्चर, लिख डाला नया इतिहास
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने जोफ्रा आर्चर, लिख डाला नया इतिहास
बॉलीवुड
दोस्त की शादी में जूता चुराई की रस्म बनी जंग का मैदान, आर्यन खान का दिखा एक्शन अंदाज, देखें वीडियो
दोस्त की शादी में जूता चुराई की रस्म बनी जंग का मैदान, आर्यन खान का दिखा एक्शन अंदाज, देखें वीडियो
इंडिया
Explained: बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में कुल 91 लाख नाम कटने का कितना असर?
बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में 91 लाख नाम कटने का असर कितना
विश्व
पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, शहबाज सरकार ने कहा- भारत हमें...
पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, शहबाज सरकार ने कहा- भारत हमें...
जनरल नॉलेज
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
शिक्षा
UP Board Result 2026: DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget