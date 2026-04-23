यूपी में आसमान से बरस रही आग! 22 जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी, बाहर निकलना हुआ मुश्किल

उत्तर प्रदेश इन दिनों आग की भट्टी की तरह तप रहा है. इस बार अप्रैल के महीने में ही मई-जून जैसी गर्मी शुरू हो गई है. दिनभर चिलचिलाती धूप और लू चल रही है, जिससे गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. मौसम विभाग ने 26 अप्रैल तक प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म उष्ण हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. 27 अप्रैल से मौसम बदलेगी और यूपी की कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं.

यूपी में आज भी प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. दिनभर आसमान साफ़ रहेगा और तेज धूप निकलेगी. इस दौरान कुछ जिलों में 20-25 किमी की रफ्तार से उष्ण हवाएं चलेंगी. प्रदेश में अगले कुछ दिन तक हीट वेव की चेतावनी दी गई है. हालांकि इसके बाद प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा. 26 अप्रैल के बाद दोनों संभागों में बारिश हो सकती है.

भीषण गर्मी से बड़े शहरों का बुरा हाल

राजधानी लखनऊ में भी इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ हैं. दिन में धूप और लू की वजह से लोग घरों में दुबक गए हैं. सड़कें इन दिनों सुनसान दिख रही हैं. यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है. नोएडा-गाजियाबाद में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है. वहीं ताज नगरी आगरा, कानपुर, मेरठ जैसे शहरों में धूप परेशान कर रही है.

इन जिलों में लू की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज पश्चिमी संभाग के आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, हरदोई और फर्रुखाबाद गर्मी और लू की चेतावनी दी है. गर्म हवाओं की वजह से ये जिले भट्टी की तरह तप रहे हैं. आसमान से आग बरस रही है. इन जिलों में भी आज प्रचंड लू का दौर जारी रहेगा.

इसके अलावा वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाज़ीपुर में भी आज भीषण लू की चेतावनी दी गई है.

बांदा रहा प्रदेश का सबसे गर्म जिला

बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है. यहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री के पार चला गया. इसके अलावा, सुल्तानपुर, प्रयागराज, हरदोई और झांसी भी प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे. इन जिलों में तापमान में 41-44 डिग्री के बीच बना हुआ हैं. जो सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक है. आज भी यहां चिलचिलाती धूप का सिलसिला जारी रहेगा.