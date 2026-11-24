कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर आज (24 नवंबर) भी समझौता नहीं हुआ. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम समझौते के करीब हैं और जल्द सीटों को लेकर ऐलान होगा. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने महज 26 सीटें ही ऑफर की हैं. अब अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सीट शेयरिंग पर अपनी बात रखी है.

अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में कहा, "जीतनेवाली पहली 26 सीटों से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात."

जीतनेवाली पहली ‘26 सीटों’ से हुई है शुरुआत मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2026

सीट शेयरिंग पर मंगलवार को करीब साढ़े तीन घंटे चली बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका. बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अच्छी वातावरण में बैठक हो रही है, जल्द की सीटों पर समझौता होगा. वहीं कांग्रेस नेता दावा किया एक सीट पर आंकड़ों के साथ बातचीत हो रही है. जल्द ही सीटों पर समझौता हो जाएगा.

सीट शेयरिंग पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है. आखिर में फैसला अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत के बाद ही होगा. अभी दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हैं.