हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAyodhya News: 'सनातन धर्म तभी मजबूत होगा...', सनातन संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बोले भार्गव मुनीश

Ayodhya News: 'सनातन धर्म तभी मजबूत होगा...', सनातन संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बोले भार्गव मुनीश

Ayodhya News In Hindi: सनातन धर्म रक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत चक्रेश जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भार्गव मुनीश जी अयोध्या पहुंचे. इस दौरान उन्होंने निजी होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Mar 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

सनातन धर्म रक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत चक्रेश जी महाराज और राष्ट्रीय प्रवक्ता भार्गव मुनीश जी महाराज के अयोध्या आगमन पर भव्य स्वागत किया गया. अयोध्या के एक निजी होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठक के साथ सनातन संकल्प यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता भार्गव मुनीश जी महाराज ने कहा, "सनातन धर्म तभी मजबूत होगा जब सनातन परंपरा के 16 संस्कार समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे." उन्होंने कहा कि, "सबसे पहले हमें संस्कारवान बनना होगा, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना और समस्त हिंदू समाज का हिंदू राष्ट्र का संकल्प साकार हो सकेगा."

'अनुयायियों को सनातन धर्म की मूल परंपराओं से जोड़ने का कार्य'

वहीं सनातन धर्म रक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत चक्रेश जी महाराज ने कहा कि संगठन अपने अनुयायियों को सनातन धर्म की मूल परंपराओं से जोड़ने का कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के 16 संस्कारों को दोबारा अपनाने से समाज में एकता और मजबूती आएगी.

'पांच राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा संगठन'

महंत चक्रेश जी ने बताया कि जनजागरण के इस अभियान के तहत संगठन अभी पांच राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. संगठन जिले से लेकर तहसील स्तर तक पहुंचकर घर-घर लोगों को सनातन परंपराओं के प्रति जागरूक कर रहा है. इस अवसर पर प्रांत प्रचारक आचार्य शिव शंकर, अयोध्या मंडल प्रभारी ओंकार नाथ पांडे,अन्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने पीसी

उधर, अयोध्या में ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडेय (गोप जी) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने लखनऊ में आगामी 11 मार्च को होने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के हिंदुत्व की परिभाषा संतों पर अत्याचार और गोहत्या जैसे मुद्दों पर मौन रहने तक सीमित हो गई है.

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 'सनातन धर्म तभी मजबूत होगा...', सनातन संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बोले भार्गव मुनीश
'सनातन धर्म तभी मजबूत होगा...', सनातन संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बोले भार्गव मुनीश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: गैरसैंण में उग्र हुए UKD कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने पानी की बौछार कर रोका
उत्तराखंड: गैरसैंण में उग्र हुए UKD कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने पानी की बौछार कर रोका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: देहरादून के विकासनगर में लाखों रुपये की चोरी, शातिर चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना
देहरादून के विकासनगर में लाखों रुपये की चोरी, शातिर चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना
Advertisement

वीडियोज

Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Iran Vs US-Israel War: ईरान के इजरायल पर हमले को लेकर पूर्व राजनयिक ने क्या बताया? | Donald Trump
Iran में Israel ने बरसाए बम..मचा दी जबरदस्त तबाही! | Iran Vs US-Israel War Update | Donald Trump
Iran हो रहे ताबड़तोड़ हमले..Mojtaba के Supreme Leader बनते ही भारी तबाही | Iran Vs US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालातों पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालातों पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन, 17 मई को होगी परीक्षा
जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन, 17 मई को होगी परीक्षा
फैशन
Patola Lehenga Bridal Look: अंबानी परिवार की नई बहू ने पहना 900 साल पुराना पटोला, होश उड़ा देगा शवियाना का श्रृंगार
अंबानी परिवार की नई बहू ने पहना 900 साल पुराना पटोला, होश उड़ा देगा शवियाना का श्रृंगार
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget