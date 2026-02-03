बजट 2026 के बाद यूपी में BJP का बड़ा प्लान, अब विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा यह काम

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने केंद्रीय बजट को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए 10 फरवरी तक कई व्यापक जनसंपर्क और प्रचार प्रसार कार्यक्रम तय किए हैं. इसके लिए बीजेपी की ओर से पूरे राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और लोगों को इस बजट के बारे में जानकारी दी जाएगी.

बीजेपी की ओर से बजट के प्रचार के लिए इस अभियान में प्रेसवार्ता, अलग-अलग सामाजिक समूहों के साथ बैठकें और सोशल मीडिया पर ज़ोरदार प्रचार शामिल है. इसका मकसद केंद्रीय बजट के मुख्य प्रावधानों और देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य में लोगों की आजीविका, बुनियादी ढांचा और रोज़गार पर उनके संभावित असर को समझाना है.

बजट के प्रचार-प्रसार के लिए ख़ास अभियान

प्रदेश भाजपा के महासचिव सुभाष यदुवंश ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, 'पूरे राज्य में प्रेसवार्ता करने से लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के साथ बैठकें आयोजित करने, प्रभावशाली लोगों से संपर्क करने एवं सोशल मीडिया पर बातचीत करने तक, हमारी सभी जनसंपर्क गतिविधियां बजट पर केंद्रित होंगी.'

विधान परिषद के सदस्य और पार्टी की बजट जनसंपर्क प्रचार प्रसार योजना के संयोजक यदुवंश ने कहा कि बजट की खास बातों पर पैनल चर्चा की भी योजना बनाई गई है, साथ ही जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए चौपाल और छोटी ग्रामीण बैठकें भी होंगी. जिसमें लोगों को बजट की जानकारी दी जाएगी.

बजट को लेकर किया जाएगा जागरुक

उन्होंने कहा, 'ये सभी गतिविधियां एक साथ चलेंगी. विभिन्न बजटीय घोषणाओं और उनसे लोगों के जीवन में कैसे सुधार होने की उम्मीद है, इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ, बजट के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जाएगा.'

प्रदेश भाजपा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रों के हिसाब से पोस्ट भी करने लगी है, जिसमें कृषि, बुनियादी ढांचा , एमएसएमई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, युवा कौशल विकास, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है.