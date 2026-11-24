उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी अब विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है. ऐसे विधायकों का नाम नोट किया जा रहा है जिनका प्रदर्शन खराब रहा है. कमजोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी. इसके आधार पर उनके कामकाज की समीक्षा होगी. और टिकट बंटवारा होगा. इसके साथ ही पार्टी प्रदेशभर में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी. जिसमें महिलाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ने के साथ युवाओं के बीच पार्टी की विचारधारा और सरकार के कामकाज को पहुंचाने की योजना है.

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक में इन मुद्दों पर मंथन हुआ. बैठक में प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए.

पिछले चुनाव में कम अंतर से हार मिली सीटों पर बनेगी रणनीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन की बैठक में निर्देश दिया कि जिन विधानसभा सीटों पर पार्टी पिछले चुनाव कम अंतर से हरी थी, वहां विशेष रणनीति के तहत काम किया जाएगा. लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी को नुकसान हुआ, वहां भी संगठन को सक्रिय किया जाएगा.

इसके लिए गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को सौंपी है. पांच दिसंबर तक सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 और सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में 10 चौपाल लगाने का लक्ष्य दिया गया है. जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक नहीं हैं, वहां राज्यसभा सांसद और विधान परिषद सदस्य चौपाल लगाएंगे. इन कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं, युवाओं और दूसरे वर्गों से संवाद किया जाएगा. इसकी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजनी होगी.

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दिसंबर में पीएम मोदी-शाह के दौरे की तैयारी

चुनावी अभियान को गति देने के लिए दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश दौरे प्रस्तावित हैं. कोर कमेटी की बैठक में इन दौरों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. पार्टी का प्रयास है कि शीर्ष नेताओं के कार्यक्रमों से पहले संगठन और बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान को मजबूत कर लिया जाए.

इस तरह बीजेपी की रणनीति में महिला और युवा मतदाताओं को जोड़ने के साथ कमजोर सीटों पर पकड़ मजबूत करना, विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा और मतदाता सूची में छूटे नाम जुड़वाना प्रमुख प्राथमिकताएं है.