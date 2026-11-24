यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बैठक को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने तंज कसते हुए सिर्फ 20 मिनट हुई बैठक पर सवाल उठाए और कहा कि इस बैठक को ना तो प्रियंका गांधी ने कोई तवज्जो दी और न केसी वेणुगोपाल आए. काँग्रेस ने सपा को उनकी औक़ात के हिसाब से ही नाप दिया है.

यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर बने हुए हैं. सुभासपा अध्यक्ष ने अब सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक को लेकर घेरते हुए अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल यादव की शरण में जाने की नसीहत दी और कहा कि अगर उनके साथ होते तो दिल्ली मं इस तरह की तिकड़म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज

राजभर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- 'मित्र अखिलेश यादव जी, राधे-राधे.. सुने हैं कि कांग्रेस वाले पहली ही बैठक में आप लोगों की औकात नाप दिये हैं! दिल्ली में प्रमोद जी के आवास पर आप लोगों के साथ ठीक-ठाक 'आमोद-प्रमोद' हो गया! ना प्रियंका जी ने दिलचस्पी दिखाई, न वेणुगोपाल ही रिस्पॉन्स दिये. और तो और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं के जरिए आपको लंबा चिट्ठा भी थमा दिया गया.

20 मिनट में चाय पिलाया, लेटर थमाया और नमस्ते करते हुए कह दिया कि हिस्सा बराबर बंटेगा. आपके 'लाइजनर चाचा' भी लजा गये बेचारे... कांग्रेस ये अच्छी तरह से समझ गई है कि ये अमर, आजम और शिवपाल वाली ताकतवर सपा नहीं है. अब इनके पास ले दे के एकलौते 'लाइजनर चाचा' ही बचे हैं.

आपके जमीनी कार्यकर्ता भी हैरान हैं कि आपके लाइजनर चाचा अपने अंडर में आपसे न जाने कौन सी पीएचडी करा रहे हैं जो आप पिछले 10 साल से क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं. कांग्रेस की नस-नस पहचानने वाले शिवपाल चच्चू को इग्नोर करेंगे तो यही सब होगा! इंडी वालों के पास कोई वोटबैंक तो बचा नहीं है. आपके भाईचारे का 'चारा' भी इसबार आपको 'खुदा हाफिज़' कहने के लिए तैयार बैठा है.

हमारी मानिए, 'लाइजनर चाचा' की हसीन ख्वाबों वाली थीसिस पढ़ना छोड़ दीजिए. शिवपाल चच्चू के अंडर में जमीनी राजनीति पर पीएचडी शुरू कर दीजिए. शिवपाल चच्चू के संगत में रहेंगे तो दिल्ली वाले अपने मतलबी दोस्तों के 'तीन-तिकड़म' से आप सेफ रहेंगे.

खैर, हमको तो लग रहा है कि कहीं अगला धमाका चच्चू ही न कर दें! आप लोग माहौल ही ऐसा बना दिये हैं उनके सामने. उनके खेमे के करीब 45 विधायक जब न पासा पलट दें! दिल्ली वाले आपके मतलबी दोस्त भी तो इसी इंतजार में बैठें हैं. फिर मत कहिएगा कि हमने आपको आगाह नहीं किया था.'

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