समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. करीब 20 साल पुराने जमीन विवाद के मामले में रविवार को पुलिस नोटिस लेकर आजम खान के आवास पर पहुंची. इस मामले को लेकर एक बार फिर से यूपी की सियासत गर्म हो गई है.

पटवाई थाना प्रभारी पवन शर्मा पुलिस टीम के साथ उनके आवास पहुंचे और करीब 20 मिनट तक इंतजार किया. इसके बाद पुलिस ने आजम खान के अधिवक्ता को नोटिस सौंपा और वापस लौट गई.

ज़मीन विवाद मामले में आजम खान को नोटिस

दरअसल, ये मामला वर्ष 2006 का है. गंज थाना क्षेत्र के तूती वाले मकबरे के पास स्थित एक जमीन से प्रशासन ने कब्जा हटवाया था. इस कार्रवाई को लेकर मोहल्ला सराय सहादत यार खान निवासी अफसर खान ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि जमीन अफसर अली की थी और प्रशासन ने बिना नोटिस दिए ही जमीन से कब्जा हटवा दिया था.

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इस पूरी कार्रवाई के पीछे सपा नेता आजम खान का इशारा होने का आरोप भी लगाया गया था. इसी शिकायत के आधार पर वर्ष 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें आजम खां के साथ तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी को भी नामजद किया गया था. मामले की जांच निरीक्षक पवन कुमार शर्मा को सौंपी गई थी.

बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कराने वाले अफसर खां का निधन हो चुका है. जबकि अब इस मामले में जुल्फिकार पैरवी कर रहे हैं. वहीं, तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी का भी निधन हो चुका है.

इसी पुराने मामले में रविवार को पटवाई थाना प्रभारी पवन शर्मा पुलिस टीम के साथ आजम खान के आवास पर नोटिस लेकर पहुंचे. करीब 20 मिनट इंतजार करने के बाद पुलिस ने उनके अधिवक्ता को नोटिस सौंप दिया. बता दें कि आजम खान कुछ दिन पहले ही ज़मानत पर जेल से बाहर आए हैं. जिसके बाद से ही वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.