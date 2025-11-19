हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP नेता ने रोहिणी आचार्य को बताया 'देश की बेटी', बोले- 'लालू परिवार में जिस तरह उनका अपमान हुआ...'

BJP नेता ने रोहिणी आचार्य को बताया 'देश की बेटी', बोले- 'लालू परिवार में जिस तरह उनका अपमान हुआ...'

Bhupendra Chaudhary: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा नेता आजम खान के जेल जाने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आजम को बेटे को विधायक बनाने की थी इसलिए अब कानून का डंडा चला है.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 19 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 55 दिन बाद एक बार फिर से जेल जाना पड़ा है, दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई हैं जिस पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि आजम ने जो किया वहीं उन्हें भरना पड़ रहा है. 

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद जनपद पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाक़ात की. इस दौरान उन्होंने आजम खान से लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के डॉक्टर आतंकियों पर दिए बयान पर निशाना साधा. 

सपा नेता आजम खान पर दिया बयान

आज़म खान के जेल जाने पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 'जैसी करनी.. वैसी भरनी'. देश की न्यायपालिका है, जिस पर सबको विश्वास है और जिस प्रकार से आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दी की, कानून का उल्लंघन किया तो अब कानून का डंडा उनके ऊपर चला है. उन्हें मीडिया की बजाय कोर्ट का सामना करना चाहिए.

इमरान मसूद के बयान पर पलटवार

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा आतंकी डॉक्टरों को भटका हुआ नौजवान वाले बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये तो सब लोग जानते है कि इनकी आस्था किस प्रकार के तत्वों के साथ है. कांग्रेस के लोग हो या सपा के लोग हो, ये हमेशा अराजकता पैदा करने वालो के साथ खड़े रहे है.

बीजेपी नेता ने इस दौरान लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर प्रतिक्रिया दी और उन्हें देश की बेटी बताया. चौधरी ने कहा कि जिस तरह उनका अपमान हुआ वह दुःखद है और कोई भी सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. वो निश्चित रूप से देश की बेटी है और देश की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नही करता है. 

कभी भावुक हुए तो कभी दिखी तल्खी, ऐसे रहे आजम खान की 'आजादी' के 55 दिन, अब फिर जेल में हुए कैद 

Published at : 19 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Tags :
BJP BHUPENDRA CHAUDHARY UP News AZam Khan
और पढ़ें
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
