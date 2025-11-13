दिल्ली ब्लास्ट: यूपी के 18 संदिग्धों पर एजेंसियों की नजर, 24 घंटे निगरानी के लिए बनाई गई टीम

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में डॉ शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों की नजर यूपी के 18 संदिग्धों पर टिक गई हैं. जांच एजेंसियां बीते 3-4 सालों में यूपी की जेलों से छूटे संदिग्ध आतंकियों का कॉल डिटेल, बैंक लेनदेन और इंटरनेट मीडिया पर गतिविधियों को खंगाल रही है.

डॉ शाहीन का लखनऊ के खंदारी बाजार इलाके से संबंध निकलने के बाद एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं. जिसके बाद एंजेसियों द्वारा खंदारी बाज़ार व आस पास के इलाकों पर निगरानी की जा रही है. वही दूसरी तरफ 18 संदिग्धों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है.

यूपी के 18 संदिग्धों पर पुलिस की नजर

सूत्रों के मुताबिक़ ये सभी वो लोग हैं जिनका नाम कभी आतंक से जुड़े होने के मामले में सामने आया था, अब इन सभी का पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है. इन 18 संदिग्ध लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है. लखनऊ पुलिस ने भी आतंकियों और उनके नजदीकियों की ATS और खुफिया एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

24 घंटे निगरानी के लिए बनाई गई टीम

लखनऊ पुलिस ने इन सभी पर निगरानी के लिए अलग अलग टीमों का भी गठन किया है जो संदिग्ध व्यक्तियों की पड़ताल करेंगी. इन टीमों को ATS और खुफिया विभाग के द्वारा दिए गए नामों संभावित ठिकानों पर पड़ताल करने और निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है.

बता दें कि फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिलने के मामले में डॉ मुजम्मिल को गिरफ़्तार किया गया था, उसके पास से एक स्विफ्ट कार मिली था, इस कार से एक असॉल्ट राइफल और कुछ अन्य हथियार मिले थे. जाँच में पता चला कि ये कार महिला डॉ शाहीन का नाम पर थी. जिसके बाद उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया था.

डॉ शाहीन मूल रूप से लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है. उसके छोटे भाई डॉ परवेज को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक़ डॉ परवेज भी अपनी बहन के संपर्क में था और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था. वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर के अस्पताल से गिरफ्तार डॉ आदिल की शादी मे गए लोग भी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं.

