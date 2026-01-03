'शिक्षक बनें नोडल अधिकारी', बस्ती में स्कूलों के लिए नया आदेश! आवारा कुत्तों पर सरकार की सख्ती

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सभी सरकारी, मान्यता प्राप्त स्कूलों और मदरसों के लिए नया सरकारी आदेश जारी किया गया है. यह आदेश आवारा कुत्तों और पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है. यह आदेश 24.12.2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा जारी पत्र के तहत नगर क्षेत्र में लागू किया गया. आदेश के तहत हर विद्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

जारी आदेश में क्या है?

यह निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित Suo-Moto रिट पिटीशन (Civil) No. 5/2025 के तहत 7 नवम्बर 2025 को पारित आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया है. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र बस्ती विनोद कुमार त्रिपाठी द्वारा सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. आदेश का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसरों में स्वच्छता बनाए रखना और आवारा कुत्तों के प्रवेश से छात्रों को होने वाले संभावित खतरे को कम करना है.

आदेश के अनुसार, हर स्कूल को एक अध्यापक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करना होगा, जो इस विषय से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को संभालेगा. विद्यालय परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करना और आवारा कुत्तों को स्कूल में प्रवेश करने से रोकना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी. नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार और प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है.

सीमाएं, समन्वय और समय-सीमा

किसी भी दुर्घटना की स्थिति में नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों के इलाज में सहयोग करेगा. हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुत्तों की गिनती या पशु नियंत्रण से जुड़ा कोई भी कार्य शिक्षक या नोडल अधिकारी नहीं करेगा. सभी स्कूलों को नोडल अधिकारी की जानकारी और संपर्क विवरण दो दिनों के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है.

शिक्षक या नोडल अधिकारी नहीं गिनेंगे आवार कुत्ते

