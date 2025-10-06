UP ATS की बड़ी कार्रवाई, मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी, हिरासत में लिए 3 संदिग्ध

उत्तर प्रदेश में मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है. सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने अब तक तीन लोगों को हिरासत में लिया है. एटीएस इससे पहले मुजाहिद्दीन आर्मी के मास्टर माइंड मोहम्मद रजा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इन तीनों ने कई बार मोहम्मद रजा से बात की थी.

सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने मोहम्मद रजा की गिरफ्तार के बाद उससे जुड़े कुछ और सदस्यों की तलाश में छापेमारी की है. मोहम्मद रजा ने एटीएस को बताया कि युवाओं को भड़काने के लिए उसने 300 से ज्यादा वीडियो सबको भेजे थे. इसके लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेता था. इस मामले में विदेश फंडिंग की भी बात सामने आई हैं.

मास्टरमाइंड की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी

सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद रजा ने बताया है कि इन वीडियो में युवकों को दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाया जा रहा था. साथ यह दिखाया जा रहा था कि किस तरह से एक संप्रदाय के लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं. वीडियो के अलावा वह कई बार वीडियो कॉल से भी ग्रुप पर संबोधन करता था.

जानकारी के मुताबिक एटीएस ने जिन तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन्होंने कई बार मोहम्मद रजा से संपर्क किया है. यूपी एटीएस इन सभी से पूछताछ कर रही है. कॉल डिटेल के आधार पर इन तीनों से पूछताछ की जा रही है. माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में और कई बड़ी बातें भी सामने आ सकती है.

पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया

दरअसल मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस ने दर्जनों नंबर सर्विलांस पर लगाए थे और इसके जरिए ही केरल और यूपी के अन्य शहरों में मोहम्मद रज़ा के संपर्क में रहने वालों का ब्यौरा जुटाया गया है. एटीएस की एक टीम ने केरल में भी मोहम्मद रज़ा के मददगारों से पूछताछ की है, सूत्रों के मुताबिक कल देर रात फतेहपुर में भी एटीएस की टीम ने छापेमारी की थी.

बताया जा रहा है एटीएस को इस बात के भी सुराग मिले हैं कि मुजाहिद्दीन आर्मी बनाकर प्रदेश में हिंसा फैलाने के लिए षडयंत्र किया जा रहा है. इसमें विदेश फंडिंग को लेकर भी छानबीन तेज की गई है.