यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से, सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से की खास अपील

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले बृहस्पतिवार को एक सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने के लिए सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि सदन सामूहिक भागीदारी के कारण ही प्रभावी ढंग से काम करता है.

सतीश महाना ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और सभी दलों के सहयोग से सार्वजनिक मुद्दों पर रचनात्मक, तार्किक और तथ्यों पर आधारित बहस लोगों की समस्याओं का सार्थक समाधान खोजने में मदद मिल सकती है.

मुख्यमंत्री और विधानसभा में सदन के नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच है और मौजूदा सत्र प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ कानून पर ठोस चर्चा का अवसर प्रदान करेगा. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विधेयकों पर चर्चा करते समय उनकी वास्तविक अवधारणा और मंशा को सदन में ठीक से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

विपक्ष द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब देगी सरकार- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई चर्चाएं देश भर की विधानसभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं. उन्होंने कहा कि सरकार सभी चर्चाओं में सकारात्मक रूप से भाग लेगी, विपक्ष द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब देगी और दिए गए सुझावों के अनुरूप समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेगी.

सीएम योगी ने पिछले सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले सत्र में उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना, जिसने ‘विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट-2047’ पर लगातार 27 घंटे तक सार्थक चर्चा की. उन्होंने कहा कि 'विजन डॉक्यूमेंट' पर पूरे राज्य से लगभग 98 लाख सुझाव मिले हैं, जिसे आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया जा रहा है और पूरी चर्चा को पुस्तक के रूप में संकलित किया जा रहा है.

सभी दलों ने सदन की कार्यवाही संचालित करने में सहयोग का दिया आश्वासन

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और सदन सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सहयोग से ही सुचारू रूप से चल सकता है. समाजवादी पार्टी (सपा), अपना दल (सोनेलाल), राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, कांग्रेस, जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेताओं ने सदन की कार्यवाही संचालित करने में अपनी-अपनी पार्टियों की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया. इस बैठक में निषाद पार्टी के नेता और प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद भी मौजूद थे.