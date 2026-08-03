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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी विधानसभा सत्र से पहले CM योगी बोले- जिन्होंने गोलियां चलवाई...

यूपी विधानसभा सत्र से पहले CM योगी बोले- जिन्होंने गोलियां चलवाई...

UP News: सीएम योगी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने राम मंदिर दान चोरी को लेकर विरोधी दलों के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि जो लाठी चलवाते थे वो आज अयोध्या की बात कर रहे हैं.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 03 Aug 2026 12:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र-2026 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन चलाने की अपील की. सीएम योगी ने कहा कि यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है. हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. वहीं राम मंदिर दान चोरी को लेकर भी विरोधी दलों पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो अयोध्या की बात कर रहे हैं. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है. गरीब, किसान, युवा और महिला इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुँचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है, तो वह विधायिका होती है. 

सीएम योगी ने की विपक्ष की अपील

सीएम योगी ने कहा हर जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की समस्या को वहाँ रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है. इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा वर्तमान में यह महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. खेती किसानी की दृष्टि से किसानों के लिए, स्कूल कॉलेज में एडमिशन की दृष्टि से छात्रों और युवाओं के लिए और अपनी धार्मिक यात्रा के लिए सावन के मास में निकलने वाला शिवभक्त कावड़ यात्रियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है. 

मुख्यमंत्री ने कहा मैं इन सभी समुदायों का, अपने युवा ऊर्जा के प्रतीक छात्रों और युवाओं का जिन्होंने प्रवेश लिया है या जो नए रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनके लिए अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ. अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश का बहुत परिश्रमी है, हमारा अन्नदाता किसान जब दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब यूपी की इस धरती से सोना उगलवाने का वो काम करता है.

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डबल इंजन सरकार में हो रहे ये काम

सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले नौ वर्षों के अंदर 9 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालकर मध्यमवर्गीय श्रेणी में लाया है. सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करा रही है, सभी महानगरों के अंदर, ताकि उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके. युवाओं को 9 लाख से अधिक नौकरियां, उसमें भी 20% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई. 

राम मंदिर के मुद्दे पर कही ये बात

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के मुद्दे को वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं. जो 'जय श्रीराम' बोलने पर लाठी चलाते थे, जिन्होंने श्रीराम मंदिर निर्माण में वकीलों की फौज खड़ी करके इसको बाधित करने का प्रयास किया था. इनके दोहरे चरित्र को देश-दुनिया देख रही है. चंदा चोरी की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने एक पैसा भी दान नहीं दिया.  

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Published at : 03 Aug 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav Yogi Adityanath
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