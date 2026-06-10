Basti News: पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस के छूटे पसीने!

उत्तर प्रदेश के बस्ती पुलिस कार्यालय परिसर में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला अपने पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिसर में बने ऊंचे वायरलेस टावर पर चढ़ गई. महिला को टावर पर देख पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए.

आनन-फानन में पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और करीब आधे घंटे के हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया.इस दौरान काफी भीड़ मौके पर जमा हो गयी और इसका वीडियो भी किसी ने बनाकर वायरल कर दिया.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, लालगंज थाना क्षेत्र के कछुआरा गांव की रहने वाली मधु नामक महिला का अपने पति के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है. महिला ने पति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा रखा है, जो फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है. महिला का आरोप है कि पुलिस उसके पति के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे नाराज होकर वह बुधवार सुबह करीब 9:45 बजे पुलिस कार्यालय पहुंची और अचानक टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया,

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अधिकारियों-कर्मचारियों में मच गयी अफरा-तफरी

महिला को टावर की ऊंचाई पर देख नीचे खड़े पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दो जांबाज पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर तुरंत टावर पर चढ़े. उन्होंने ऊपर पहुंचकर महिला को ढाढस बंधाया और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया. काफी समझाने-बुझाने और मान-मनौव्वल के बाद महिला नीचे उतरने को राजी हुई.

महिला अपने पारिवारिक विवाद को लेकर परेशान थी. उसकी शिकायत को बेहद गंभीरता से सुना गया है. संबंधित थाना पुलिस को मामले में त्वरित और निष्पक्ष विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

इस हंगामे के दौरान पुलिस कार्यालय के बाहर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. हर कोई अनहोनी की आशंका से सहमा हुआ था. हालांकि, बस्ती पुलिस की त्वरित सूझबूझ और संवेदनशीलता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. पुलिस अब महिला की काउंसलिंग कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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