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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'लोकतंत्र में...'

सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'लोकतंत्र में...'

Sharad Pawar News: बारामती में उपचुनाव को लेकर हलचल के बीच एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार ने अजित पवार के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए उनके किए गए कार्यों की सराहना की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 06 Apr 2026 08:04 PM (IST)
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बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने पर एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पार्टियों को उम्मीदवार उतारने का अधिकार है. उन्होंने अपने भतीजे दिवंगत नेता अजित पवार के कार्यों की भी सराहना की और उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया. कांग्रेस ने इस उपचुनाव के लिए अपने प्रदेश सचिव आकाश मोरे को सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है.

इसके साथ ही उन्होंने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर भी अपनी बात कही. उन्होंने कहा, ''विलय को लेकर बातचीत पहले जयंत पाटिल के जरिए की जा रही थी, लेकिन ये अभी भी अनिश्चित है.''

शरद पवार ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर ली शपथ

शरद पवार ने आज (06 अप्रैल) राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली है. बीमारी के कारण उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर शपथ ली. महाविकास अघाड़ी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया था. शरद पवार ने कहा, ''हमने अलग-अलग सदन में 14 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, जो सार्वजनिक जीवन में 65 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है.'' उन्होंने इसे एक 'सुनहरा अवसर' बताया.

सुनेत्रा पवार ने नामांकन पत्र किया दाखिल

महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और एनसीपी की नेता सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार (06 अप्रैल) को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. उन्होंने अपने पार्टी सहयोगियों सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुशरिफ के साथ-साथ शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किए. नामांकन से पहले उन्होंने बारामती की जनता से समर्थन देने की भावुक अपील की. 

विकास की विरासत को आगे बढ़ाएंगे- सुनेत्रा पवार

सुनेत्रा पवार ने कहा, ''वह विकास की उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा उपचुनाव होगा. बारामती का हर हिस्सा अजित दादा की छाप लिए हुए है. अपने दुख के बावजूद मैंने जनता के बीच आने का फैसला किया है.''

23 अप्रैल को बारामती में उपचुनाव

बता दें कि 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में तत्कालीन डिप्टी सीएम एनसीपी प्रमुख अजित पवार समेत पांच लोगों की जान चली गई थी. अजित पवार के निधन के बाद बारामती की सीट खाली हुई है और ये उपचुनाव कराया जा रहा है. 23 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी जबकि मतगणना 4 मई को होगी.

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Published at : 06 Apr 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News Sharad Pawar Sunetra Pawar CONGRESS Baramati By Elections 2026
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