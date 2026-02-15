हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में शख्स की निर्मम हत्या, ट्यूबवेल पर मिला शव, परिजन बोले- 'किसी से दुश्मनी...'

अमेठी में शख्स की निर्मम हत्या, ट्यूबवेल पर मिला शव, परिजन बोले- 'किसी से दुश्मनी...'

UP News: अमेठी जनपद में बीती रात एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई. जब दलित व्यक्ति ट्यूबवेल पर सूअर पालन कर रहा था, तभी रात में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 15 Feb 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में बीती रात (14 फरवरी) को एक दलित अधेड़ की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. घटना मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरे घिसई मजरे लीही गांव की है. सुबह के समय घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई.

हमलावरों ने धारदार हथियार से किया वार

मिली जानकारी के अनुसार मृतक शिव प्रसाद कोरी (54) पुत्र श्रीनाथ कोरी, गांव से लगभग 800 मीटर दूर खेत में बने ट्यूबवेल पर सूअर पालन का काम करता था. शनिवार (14 फरवरी) की रात करीब 8:30 बजे खाना खाने के बाद , जब वह ट्यूबवेल पर रखवाली के लिए वापस गया, तब रात में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए खेत की ओर गए तो खून से लथपथ शव देखकर उनमें दहशत फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

'किसी से कोई दुश्मनी'

मृतक के पुत्र जगदीश ने बताया कि वह सुबह ड्यूटी के लिए BHEL जा चुके थे, तभी फोन पर पिता की मौत की सूचना मिली. घर पहुंचने पर देखा कि उनके सिर पर धारदार हथियार से वार कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी. उन्होंने बताया कि हमारी किसी से कोई विशेष दुश्मनी नहीं है और फिलहाल उन्हें किसी पर शक भी नहीं है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों से जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जारी

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शिव प्रसाद की डेड बॉडी खेत में छप्पर के नीचे मिली, जहां बॉडी के सिर पर गहरे चोट के निशान थे. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है. तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है. वहीं पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हैं और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
Published at : 15 Feb 2026 05:10 PM (IST)
UP NEWS Amethi News UP Police CRIME NEWS
