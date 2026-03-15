हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिद्धार्थनगर में चलती बस में हाई टेंशन लाइन से उतरा करंट, 1 व्यक्ति की मौत और तीन घायल

सिद्धार्थनगर में चलती बस में हाई टेंशन लाइन से उतरा करंट, 1 व्यक्ति की मौत और तीन घायल

Siddharthnagar News: चिल्हिया थाना क्षेत्र करौदा नानकार गांव में चलती बस में हाई टेंशन लाइन से उतरे करंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कंडक्टर सहित तीन लोग घायल हुए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Mar 2026 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के सिद्धार्थनगर चलती बस में हाईटेंशन लाइन से उतरे करंट में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि इस घटना में बस के कंडेक्टर सहित तीन लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भिजावाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र करौदा नानकार गांव से सामने आया है. बताया गया कि आज दिनांक 15 मार्च रविवार को दोपहर के वक्त चलती बस में सड़क के ऊपर लटक रही 11 हजार वोल्ट की तार का करंट बस मे उतर गया. घटना में लखनपारा गांव के निवासी श्यामसुंदर (60) पुत्र सतई की मौके पर ही  मौत हो गई. 

शव लेकर अयोध्या जा रही थी बस

जानकारी के मुताबिक, शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के लखनपारा निवासी रामप्रदास के पिता रामनरेश की शनिवार को रात मौत हो गई थी. राम प्रसाद अपने पिता का शव लेकर अयोध्या जाने के लिए बस बुक किया था कि आज रविवार को बस मैं बैठकर लगभग 70 लोग शव का अंतिम संस्कार करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए थे. 

पिकअप वाहन को साइड देने के दौरान हादसा

बताया गया कि बस जैसे ही चिल्हिया थाना क्षेत्र के करौदा नानकार गांव पहुंची, तभी सामने से आ रही पिकअप को साइड देने दौरान सड़क के ऊपर लटक रहे हाई बोल्टेज तार से टच हो गया. इससे बस में करंट उरत गया जिसके बाद बस में बैठे लोगों को करंट के झटके लगने लगे. बस में बैठे लोगों ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई.

घटना में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल

बस में सवार लोगों की चीख-पुकार सुन आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने तार को बस साइड किया, लेकिन तब तक बस में बैठे लखनपारा गांव निवासी श्यामसुंदर (60) पुत्र सतई की मौत हो चुकी थी. वहीं इस हादसे में जगदीश (34) पुत्र रामनरेश, रामअंजोर साहनी (55)पुत्र सुदामा व डुमरियागंज निवासी बस कंडक्टर सागर झुलसकर घायल हो गए. सीओ मयंक द्विवेदी, सहित आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली.

मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजे की घोषणा

इस बाबत सीओ मयंक दिर्वेदी ने बताया कि, घटना किस कारण हुई है. उसकी जांच हो रही है. वहीं, उप जिला अधिकारी विवेकानंद मिश्रा ने बताया कि घायलों को 2 लाख रुपये और मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा.

Input By : चन्दन कुमार श्रीवास्तव
और पढ़ें
Published at : 15 Mar 2026 11:33 PM (IST)
Tags :
Siddharthnagar News Siddharthnagar Police UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिद्धार्थनगर में चलती बस में हाई टेंशन लाइन से उतरा करंट, 1 व्यक्ति की मौत और तीन घायल
सिद्धार्थनगर में चलती बस में हाई टेंशन लाइन से उतरा करंट, 1 व्यक्ति की मौत और तीन घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: आगरा में युवक के मलाशय में फंसी 1 लीटर पानी की बोतल, डॉक्टरों ने सर्जरी कर निकाली
आगरा में युवक के मलाशय में फंसी 1 लीटर पानी की बोतल, डॉक्टरों ने सर्जरी कर निकाली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, दबंगों ने गाड़ी पर की दो राउंड फायरिंग
लखनऊ में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, दबंगों ने गाड़ी पर की दो राउंड फायरिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'खामेनेई की तरह शहादत मंजूर पर समझौता नहीं', बाराबंकी में गरजे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
'खामेनेई की तरह शहादत मंजूर पर समझौता नहीं', बाराबंकी में गरजे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Assembly Election 2026: 5 राज्यों में चुनाव..किसका चलेगा दांव? | BJP | TMC | Breaking | ABP News
Opinion Poll 2026:5 राज्यों में तारीखें तय, जानिए अब किसकी बनेगी सरकार? | TMC | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में LPG वितरण का नया सिस्टम, 5 किलो वाले सिलेंडर पर रोक, इन 8 सेवाओं में होगी कटौती
दिल्ली में LPG वितरण का नया सिस्टम, 5 किलो वाले सिलेंडर पर रोक, इन 8 सेवाओं में होगी कटौती
बिहार
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहता है IPL का पूर्व चेयरमैन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
राजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहता है IPL का पूर्व चेयरमैन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
इंडिया
Iran-Israel War: LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
यूटिलिटी
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
ट्रेंडिंग
"ये मुंबई है यहां पैसा बरसता है" माया नगरी के ऑटो वाले कमा रहे 75000 रुपये महीना, वीडियो से हैरान इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget