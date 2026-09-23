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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में रात में गरीबों के मकान पर चला बुलडोजर, 5 अधिकारी निलंबित

UP में रात में गरीबों के मकान पर चला बुलडोजर, 5 अधिकारी निलंबित

अम्बेडकरनगर में 20 सितंबर की रात अज्ञात दबंगों ने 11 मकानों पर बुलडोजर चला दिया. इस मामले में पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. अब तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है.

Written By : यज्ञेश त्रिपाठी, अम्बेडकरनगर |  Updated at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में गरीबों के मकान पर रात के अंधेरे में बुल्डोजर चलाने के मामले में बड़ी कार्यवाही हुई है. अकबरपुर कोतवाल , हल्का दरोगा, दो सिपाही  तथा हल्का लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि मकान पर  बुल्डोजर चलाने वाले दबंगो को पुलिस खोज नही पाई है और न ही गिराने में शामिल तीन जेसीबी का पता कर पाई. 

पुलिसिया कार्यवाही में अब तक सिर्फ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने तक सीमित रही है. जबकि इस तरह की वारदात होने के बाद भी पुलिस की ओर से आरोपियों का न पकडे जाना सवाल खड़े करता है.

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि 20/21 सितंबर की रात तीन जेसीबी लेकर बड़ी संख्या में लोग अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बरियावन-किछौछा मार्ग पर पहुंचे थे. पीड़ितों का आरोप है कि नकाबपोश लोगों ने जबरन दुकान-मकान में तोड़फोड़ करते हुए 11 मकानों को  गिरा दिया था. इस दौरान दुकानों में रखा सामान और अन्य घरेलू सामान मलबे में दब गया.

40 वर्षों से रह रहे थे परिवार 

पीड़ित परिवारों का आरोप है कि तोड़फोड़ के दौरान उन्हें धमकाया गया और पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई. प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे पिछले लगभग 40 वर्षों से वहां रह रहे हैं और उन्होंने जमीन खरीदकर अपना घर व दुकान बनाया था.

घटना की जानकारी मिलने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा सिंह ने पुलिस और राजस्व टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया था. उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर घटना में हुए नुकसान की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कराई.

दबगों की संख्या 60 से 70 थी 

पीड़ितों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, तोड़फोड़ में शामिल लोगों की गिरफ्तारी और परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. पीड़ित राम कीरत ने बताया हम लोग 40 वर्षों से यहां रह रहे है. दबंगो  जिनकी संख्या 60- 70 से ऊपर थी. अचानक पहुंचे और जो दो तीन परिवार थे उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया और दुकान और मकान पर बुल्डोजर चला कर ढहा दिया. 

इन पर हुई कार्यवाही

मामले में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह की ओर से की गई कार्रवाई में अकबरपुर कोतवाल संतोष कुमार सिंह को निलंबित किया गया है. पुलिस विभाग के स्तर पर हल्का दरोगा अजय कुमार और दो सिपाहियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. वहीं, राजस्व विभाग की ओर से अकबरपुर तहसील में तैनात हल्का लेखपाल रोहित लाल को निलंबित किया गया है. लेखपाल को अकबरपुर एसडीएम/ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा सिंह ने निलंबित किया है. प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर मामले की जांच जारी है.

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Published at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Ambedkar Nagar News UP NEWS
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