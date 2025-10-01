AIMPLB ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भारत बंद किया स्थगित, इस वजह से लिया फैसला

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में 3 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसे स्थगित करने का फैसला लिया गया है. एआईएमपीएलबी की तरफ से इस संबंध में नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है.

आपको बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद स्थगित करने का फैसला किया गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी सूचना में यह भी बताया गया है कि जल्द ही नई तिथियों की घोषणा पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से शीघ्र की जाएगी.

आगामी त्योहारों के मद्देनजर उठाया गया कदम

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी सूचना में कहा है कि देश के कुछ राज्यों में इन्हीं तिथियों पर हमारे हमवतन भाइयों के धार्मिक त्यौहार आयोजित हो रहे हैं. इस कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में बोर्ड के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई.

"भारत बंद स्थगित, अन्य कार्यक्रम रहेंगे जारी"

बताया गया कि, पूरे हालात की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद को फिलहाल स्थगित किया जाए. अतः 3 अक्टूबर का भारत बंद स्थगित किया जाता है. इंशाअल्लाह, नई तिथियों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी. वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बोर्ड का विरोध आंदोलन पूर्ववत जारी रहेगा और सभी कार्यक्रम निर्धारित तिथियों के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे.

इस संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना ख़ालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा कि वक़्फ़ संशोधन बिल घोषित भारत बंद स्थगित कर दिया गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे स्थगित किया है. नई तारीखों का ऐलान जल्द होगा. AIMPLB ने देशभर में त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें: Ravan Dahan Muhurat 2025: लखनऊ से वाराणसी तक यूपी के बड़े शहरों में कितने बजे होगा रावण दहन? यहां जानें शुभ मुहूर्त