हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, गाजियाबाद में 320 AQI, लखनऊ का भी कम नहीं

यूपी में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, गाजियाबाद में 320 AQI, लखनऊ का भी कम नहीं

UP News: यूपी के लोगों पर ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है, दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा व ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण से राहत नजर नहीं आ रही है, वहीं लखनऊ में भी स्थिति खराब है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Dec 2025 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में ठंड और शीत लहर की मार झेल रहे लोग को अब स्वच्छ हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है, प्रदेश के ज्यादातर बड़े शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है. नोएडा-गाजियाबाद जैसे शहरों में लगातार हवा बेहद खराब श्रेणी में चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा जिले बुरी तरह वायु प्रदूषण की चपेट में हैं, गाजियाबाद और नोएडा में हवा का स्तर का गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. सीपीसीबी के अनुसार गाजियाबाद का लोनी इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र रहा है, वहीं नोएडा के भी ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है.

गाजियाबाद के लोनी का दमघोंटू है हवा का स्तर

सीपीसीबी के अनुसार, आज 10 दिसंबर 2025 सोमवार को भी गाजियाबाद का लोनी इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है, गाजियाबाद के लोनी में आज सुबह 6 बजे हवा में प्रदूषण का स्तर 320 रहा है, वहीं संजय नगर में 236,  इंदिरापुरम में 257 एक्यूआई दर्ज किया गया. 

ग्रेटर नोएडा में थोड़ी राहत, नोएडा में प्रदूषण बरकरार

इसी तरह नोएडा-ग्रेटर नोएडा की हवा में भी कोई खास सुधार नहीं देखने को मिल रहा है. यहां की हवा भी लगातार दमघोंटू बनी हुई है. नोएडा के सेक्टर-125 में आज हवा का एक्यूआई 298 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा सेक्टर-116 में एक्यूआई 295 रहा, नोएडा सेक्टर-62 में एक्यूआई 238 रिकॉर्ड किया गया है. हालांकि, बुधवार को ग्रेटर नोएडा में हवा के स्तर सुधार देखने को मिला है, नॉलेज पार्क-3  का एक्यूआई 193, और नॉलेज पार्क-5 का एक्यूआई 285 दर्ज किया गया है.

इसके अलावा बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहां भी सर्दी और स्थिर हवाओं की वजह से हवा लगातार बिगड़ी हुई है. लखनऊ के लालबाग इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है, हालांकि, लखनऊ के कई इलाकों का एक्यूआई औसत 150-160 के करीब दर्ज किया गया है.

Published at : 10 Dec 2025 07:10 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
ओटीटी
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी विवाद बढ़ा… चुनाव आयोग पर उठ रहे बड़े सवाल! | Seedha Sawal | ABP News
फोटो गैलरी

