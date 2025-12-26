उन्नाव: मकान मालिक ने किराया न देने पर पति शव के साथ पत्नी को निकाला, पुलिस ने क्या किया?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउन्नाव: मकान मालिक ने किराया न देने पर पति शव के साथ पत्नी को निकाला, पुलिस ने क्या किया?

Unnao News: 7-8 दिन पहले विनोद की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उसे इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

By : आशीष गौड़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 26 Dec 2025 10:28 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. क्षेत्र के इंदिरा नगर में बीमारी से मौत के बाद एक गरीब रिक्शा चालक के शव को मकान मालिक ने किराया अदा न होने पर घर में रखने से इनकार कर दिया. मजबूरन पत्नी को अपने पति के शव के साथ चौराहे पर बैठना पड़ा.

मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई है. जो मूल रूप से जनपद फतेहपुर का निवासी था. बताया जा रहा है किवह साल 2005 से शुक्लागंज के इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहकर रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. 

अचानक बिगड़ी मृतक की तबीयत

7-8 दिन पहले विनोद की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उसे इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया. वहां इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई. दो दिन पूर्व मकान मालिक शुभम सैनी ने 3000 रुपये किराया न मिलने पर उन्हें घर से निकाल दिया.

इसके बाद मजबूरी में उन्होंने अपना कुछ सामान इंदिरा नगर निवासी पुरुषोत्तम के घर में रख दिया था. शुक्रवार (26 दिसंबर) को जब विनोद की मौत के बाद शव लेकर अनीता शुक्लागंज पहुंची तो स्थिति और भी दर्दनाक हो गई. 

मृतक की पत्नी ने लगाया ये आरोप

आरोप है कि शुभम सैनी और पुरुषोत्तम दोनों में से किसी ने भी शव को अपने घर के बाहर रखने से इनकार कर दिया. ऐसे में अनीता के पास कोई सहारा नहीं बचा और वह शव को लेकर सड़क पर बैठ गई. चौराहे पर शव के साथ बैठी महिला को देखकर आसपास के लोग जमा हो गए.

घटना की सूचना मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि व पूर्व सैनिक संदीप पांडे मौके पर पहुंचे. उन्होंने मानवीय संवेदना दिखाते हुए अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की. जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया. 

सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस

पूरे मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच-पड़ताल की. गंगाघाट नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संदीप पांडेय ने बताया कि जैसे ही हमको सूचना मिली, हम लोग मौके पर पहुंचे. परिजनों की आर्थिक मदद के साथ अंतिम संस्कार करवाया गया. उनकी हर संभव मदद की जाएगी.

मृतक विनोद की पत्नी ने सुनाई आपबीती

अनीता ने बताया कि सन 2005 में मेरी शादी हुई थी. जिसके बाद हम इसी मोहल्ले में आए थे. उस समय हम लोग पुष्पा सैनी (शुभम सैनी) वाले मकान में गए तो 3-4 साल वहां रहे. इस पर मकान मालकिन बोली कि हमने 9500 रुपये दे दिया. हमने कहा दीदी 4300 रुपये दे दिए हैं. इस पर वो बोलीं कि मेरा मकान खाली कर दो. पीड़िता ने कहा कि मेरा एडवांस काट दो, हम खाली कर देंगे. इस पर मालकिन ने पीड़िता के साथ अभद्रता की.

Published at : 26 Dec 2025 10:24 PM (IST)
