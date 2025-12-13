उन्नाव में डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर, दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत और चार घायल

उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में शनिवार (13 दिसंबर 2025) की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां डंपर और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल चार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

दरअसल, यह भीषण सड़क हादसा उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र के मकूर गांव के पास हुआ है, जहां एक डंपर और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई. यह हादसा इतना भयावह था कि डंपर की टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए. वहीं इस हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे पर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

हादसे के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, उन्नाव में आज सुबह हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए. हादसा अजगैन-मोहन रोड पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डंपर और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई. घायलों को उपचार के लिए नवाबगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है.

पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई

वहीं पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि, हादसे के बाद डंपर को कब्जे ले लिया गया है, आमने-सामने की टक्कर हुई है. इस मामले में अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

उन्नाव में हुआ हादसे पर बिहार पुलिस ने एक्स पर जारी बयान में कहा, "सूचना पर थाना अजगैन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतको के शव को नियमानुसार पीएम हेतु भेज दिया गया है तथा घायलो को अस्पताल भेजा गया है. अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.