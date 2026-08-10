लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर मौत का खतरा! अचानक सामने आए मवेशी

उन्नाव में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 51.1 के पास मुख्य सड़क पर अचानक छुट्टा मवेशियों का झुंड पहुंच गया. तेज रफ्तार वाहनों के बीच मवेशियों के आने से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. कई चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जबकि कुछ वाहन टकराने से बाल-बाल बच गए. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मुख्य मार्ग पर कई मवेशी घूमते नजर आ रहे हैं. जिस सड़क पर वाहन चालक तेज रफ्तार से सफर करते हैं, वहीं अचानक मवेशियों के पहुंचने से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, किलोमीटर संख्या 51.1 के पास अचानक सड़क पर मवेशियों का झुंड आ गया. वाहन चालकों ने स्थिति को भांपते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है

पहले भी सड़क की खराब स्थिति को लेकर उठे सवाल

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने, गड्ढों और खतरनाक जर्क जैसी समस्याएं यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी हैं. अब मुख्य मार्ग पर छुट्टा मवेशियों की मौजूदगी ने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है. यात्रियों का कहना है कि तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे पर छोटे से छोटे खतरे भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं.

शहर और हाईवे पर भी मवेशी बने खतरा

सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं, उन्नाव जिले के अन्य हाईवे और शहर की सड़कों पर भी छुट्टा मवेशी वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं. रात के समय कम रोशनी में सड़क पर बैठे या घूमते मवेशियों से हादसे की आशंका और बढ़ जाती है. स्थानीय लोगों का सवाल है कि आखिर इन मवेशियों को मुख्य मार्गों तक पहुंचने से रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था कब की जाएगी.

डीएम बोले- शिकायत मिलने पर होगी तत्काल कार्रवाई

उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि इस तरह की शिकायतें पहले भी मिली थीं. इसके बाद सीवीओ और डिप्टी सीवीओ की निगरानी में निरीक्षण कराया गया था. उन्होंने कहा कि रात में भी अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया. डीएम ने कहा कि यदि दोबारा इस तरह की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, सामने आई तस्वीरों के बाद एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं.

'चलते समय कब एक्सीडेंट हो जाए...', IAS रिंकू सिंह राही का छलका दर्द