बजट में भदोही की कार्पेट इंडस्ट्री के लिए खुला पिटारा! बुनकरों और कारोबारियों को मिलेगा लाभ

बजट में भदोही की कार्पेट इंडस्ट्री के लिए खुला पिटारा! बुनकरों और कारोबारियों को मिलेगा लाभ

Budget 2026: बजट 2026 में कालीन नगरी भदोही को भी बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है. इसका सीधा फायदा बुनकरों और कालीन कारोबारियों को मिलेगा. कारोबारियों ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया है.

By : रोहित गुप्ता | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Feb 2026 11:01 PM (IST)
यूनियन बजट 2026-27 में विश्व विख्यात कालीन नगरी भदोही को भी बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है. राष्ट्रीय फाइबर योजना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव समेत वैश्विक बाजार में ब्रांडिंग को लेकर बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं, इसका सीधा लाभ बुनकरों और कालीन कारोबारियों को मिलेगा. कालीन कारोबारी और सांसद ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है.

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CEPC) के प्रशासनिक सदस्य और कालीन निर्यातक संजय गुप्ता ने कहा, बजट में बुनकरों और शिल्पकारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. बजट में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत बुनकरों और शिल्पकारों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा. 

'ऑनलाइन मार्केटिंग से छोटे एक्सपोर्टर्स को लाभ'

उन्होंने कहा कि, नेशनल फाइबर स्कीम के तहत जूट, वूल, और सिल्क जैसे नेचुरल फाइबर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा. इसके अलावा, ऑनलाइन मार्केटिंग (ई-मार्टिंग) और ब्रांडिंग के लिए सहायता देने की घोषणा की गई है, जिससे छोटे एक्सपोर्टर्स को लाभ मिलेगा. इससे वे अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकेंगे और अपनी ब्रांडिंग कर सकेंगे.

'पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार'

संजय गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह बजट कालीन उद्योग के लिए एक नया जीवन देने वाला बजट है सरकार ने जो वादा किया था, उसे उन्होंने इस बजट के माध्यम से पूरा किया है, इसके लिए हम सीईपीसी और समस्त कालीन कारोबारियों की तरफ से उनके आभारी हैं.

भदोही सांसद ने की बजट की सराहना

भदोही सांसद डॉ विनोद कुमार बिन्द ने बजट की सराहना की और कहा कि यह बजट न केवल भदोही के लिए है, बल्कि नए भारत के लिए है और 2047 के विकसित भारत को बनाने का बजट है. बजट में राष्ट्र प्रथम और नागरिक सर्वपरी को रखा गया है, साथ ही आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, गरीबों के कल्याण, और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया है. बजट में गरीब, किसान, युवा, और नारी को केंद्र बिंदु मानकर रखा गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, ग्रीन एनर्जी, और मैन्युफैक्चरिंग को नए स्तर पर ले जाने का रोड मैप है.

डॉ बिन्द ने कहा कि यह बजट रोजगार पैदा करेगा, निवेश बढ़ाएगा, और भारत के ग्लोबल सप्लाई चैन को लीडरशिप बनाएगा. उन्होंने कहा कि इस बजट में रेशम और ऊन को राष्ट्रीय फाइबर योजना बनाकर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है, जो भदोही मिर्जापुर कालीन परिक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है. उन्होंने सभी से अपील की है कि वे इस बजट के बारे में जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं.

Published at : 01 Feb 2026 11:01 PM (IST)
Embed widget