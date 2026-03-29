UP Politics: 'साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे' अखिलेश यादव ने दादरी से दिया बीजेपी को बड़ा चैलेंज
UP Politics: सपा चीफ अखिलेश यादव ने नोएडा स्थित दादरी में पार्टी की रैली में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चैलेंज दिया है. उन्होंने इस रैली में कई मुद्दे उठाए जो बीजेपी को परेशान कर सकते है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चैलेंज दिया है. उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर के दादरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा चीफ कहा कि साल लगे या सदी हम पीछे नहीं हटेंगे. हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे.
अखिलेश ने कहा कि हम लोगों को अंहकारी लोगों की छींटाकशी का शिकार होना पड़ा है. यह लोग हमें पीडीए के लोगों समय समय पर अपमानित करते रहे हैं. अब सिर्फ न्याय के राज के थोथी बात से काम नहीं चलेगा, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा. इसके लिए चाहे साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे.
अखिलेश ने कहा कि लोगों पर जुल्म जाति और धर्म देखकर नहीं होता, बल्कि यह निर्बलों को देखकर होता है. ऐसे पीड़ित दुःखी लोग हर जाति धर्म में होते हैं. हमने पीड़ित, दुःखी अपमानित लोगों को साथ लाकर पीडीए बनाया है. पीडीए के लोगों ने कुछ दिन पहले ही भारीतय जनता पार्टी को पीछे ढकेला है.
मंदिर और आवास धुलवाने पर छलका अखिलेश का दर्द
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अखिलेश ने कहा कि हमारी पीड़ा ही हम सबको एक साथ जोड़ता है. पीडीए, आगे बढ़ने का सामाजिक आंदोलन है. जिसने अपमान, अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव की उपेक्षा नहीं झेली है, वह कभी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं. वह हमदर्दी तो दिखा सकते हैं लेकिन वह हमारा दर्द महसूस नहीं कर सकते है. उन्होंने वर्ष 2012 लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाए जाने के संदर्भ में कहा कि क्या कोई ये दर्द समझ सकता है? मंदिर जाने पर उसे धुलवाया गया क्या वो दर्द कोई समझ सकता है?
कन्नौज सांसद ने कहा कि जब तक नकारात्मक विचाराधार नहीं हटेगी, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे. बीजेपी अब तक बेईमानी से सरकार बनाती रही है. हमने उपचुनाव में देखा है कि किस तरह से उपचुनाव में हमको बेईमानी कर के हराया.
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Source: IOCL