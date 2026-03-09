हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMoradabad News: मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास खंडहर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच

Moradabad News: मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास खंडहर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच

Moradabad News in Hindi: पुलिस ने खंडहर के आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की और लोगों से भी पूछताछ की मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Mar 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

मुरादाबाद शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक खंडहर में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

मिली जानकारी के अनुसार मामला जीआरपी थाना क्षेत्र की राम तलैया चौकी इलाके का है. रेलवे स्टेशन के बराबर में बने एक पुराने खंडहर में सोमवार को एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला. स्थानीय लोगों ने जब खंडहर के अंदर युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा तो पास जाकर देखा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. शव की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. इस घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थोड़ी ही देर में सीओ भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. 

पुलिस ने खंडहर के आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की और लोगों से भी पूछताछ की मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके मृतक की पहचान सोनू पुत्र भागवत सिंह के रूप में हुई है वह मूल रूप से जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के हाथिम सराय होली चौक का रहने वाला बताया जा रहा है. 

बताया गया कि सोनू पिछले करीब 10 वर्षों से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में पानी बेचने का काम करता था और स्टेशन के आसपास ही अधिकतर समय बिताता था. मृतक सोनू कांशीराम क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था. इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए मृतक के छोटे भाई मोनू ने बताया कि हम चार भाई है जिसमें सबसे बड़े सोनू ही थे, मेरी शादी हो गई है बाकी तीन भाई अभी कुंवारे है मृतक के भाई मोनू ने बताया कि आज सुबह एक व्यक्ति द्वारा फोन कर सूचना दी गई थी कि उनके भाई सोनू की किसी कारण से मौत हो गई है. यह सूचना मिलते ही वह तुरंत अपना काम छोड़कर मुरादाबाद पहुंचे और जब घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि उनके भाई का शव खंडहर में पड़ा हुआ था.

पुलिस ने एक युवक हिरासत में लिया

मोनू ने आरोप लगाया कि उनके भाई के गले पर निशान बने हुए थे जिससे उन्हें शक है कि उनके भाई की किसी ने हत्या की है. उनका कहना है कि मामला संदिग्ध है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके से एक युवक को हिरासत में लिया है. पुलिस टीम हिरासत में लिए गए युवक से लगातार पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा मौत का खुलासा

फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 09 Mar 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Moradabad News Moradabad Police UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Moradabad News: मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास खंडहर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच
मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास खंडहर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: गैरसैंण में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी
गैरसैंण में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
क्रिकेट
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget