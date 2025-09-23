UKSSSC पेपर लीक केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, आरोपी खालिद गिरफ्तार

उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी (स्नातक स्तर की परीक्षा) पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है. सूत्रों के अनुसार, इस मामले का मुख्य आरोपी खालिद अब पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस का दावा है कि खालिद ने परीक्षा केंद्र से तीन परीक्षा पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर भेजे थे.

इस कार्रवाई के बाद मामले में तुरंत जांच शुरू कर दी गई थी. खालिद पर यह आरोप है कि उसने पेपर बाहर भेजकर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की थी. इस मामले में हरिद्वार और देहरादून के एसएसपी की संयुक्त टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है.

गोपनीय स्थान पर पुलिस कर रही है पूछताछ

पुलिस ने बताया कि पूछताछ गोपनीय स्थान पर कड़ी सुरक्षा और सख्ती के बीच की जा रही है. आरोपी से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियाँ सामने आने की उम्मीद है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस जल्द यह भी स्पष्ट कर सकती है कि परीक्षा केंद्र से पेपर कैसे बाहर पहुंचे.

जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि खालिद के अलावा और कौन-कौन लोग इस साजिश में शामिल थे. पुलिस ने खालिद को सुरक्षा के तहत हिरासत में रखा है. उनका कहना है कि आरोपी से जुड़ी हर छोटी जानकारी को रिकार्ड किया जा रहा है.

यहां से हुआ था पेपर लीक

बता दें खालिद ने हरिद्वार के एबीएस इंटर कॉलेज से फैला दिया था, फिलहाल यही खबर अब तक प्राप्त हुई थी लेकिन अब इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस कड़ाई से उससे गोपनीय जगह पर पूछताछ भी कर रही है. वहीं अब पेपर लीक की सारी सच्चाई जनता के सामने आने की पूरी उम्मीद लगाई जी रही है.

वहीं आरोपी खालिद मोहम्मद सुल्तानपुर का निवासी है और उसके घर में उसका एक भाई और पांच बहनें बताई जा रही हैं. फिलहाल खालिद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था. बता दें खालिद को इस मामले में 6 टीमें ढूंढ रही थी. फिलहाल पुलिस की टीमों को अब आकर कामयाबी मिल ही गई है.